আপনার টাকা

এক লাখ টাকার পরিবার সঞ্চয়পত্র কিনলে মাসে মুনাফা কত টাকা

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
সঞ্চয়পত্র

মধ্যবিত্ত পরিবারে সংসার খরচ চালাতে পরিবার সঞ্চয়পত্র বেশ কাজে লাগে। এই সঞ্চয়পত্রের মুনাফার টাকা দিয়ে অনেকে সংসারের নিয়মিত কিছু খরচ চালান। সঞ্চয়পত্রের মুনাফার কমে গেলে তাঁরা বিপাকে পড়েন।

সম্প্রতি সরকার সব ধরনের সঞ্চয়পত্রে মুনাফার হার কমানোর ঘোষণা দিয়েছিল। এখন সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে সরকার। ফলে আগের হারেই মুনাফা পাবেন সঞ্চয়পত্র ক্রেতারা।

পরিবার সঞ্চয়পত্র মধ্যবিত্ত নারীদের মধ্যে জনপ্রিয় সঞ্চয় স্কিম। এটা থেকে প্রতি মাসেই মুনাফার টাকা তোলা যায়। মুনাফাও বেশ ভালো। সবাই এই সঞ্চয়পত্র কিনতে পারেন না। মূলত নারীদের জন্য এই সঞ্চয়পত্র।

এ সঞ্চয়পত্রে এত দিন সাড়ে ৭ লাখ টাকার কম বিনিয়োগে পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্তিতে মুনাফার হার ছিল ১১ দশমিক ৯৩ শতাংশ; সেটিই বহাল রাখা হয়েছে। আর সাড়ে ৭ লাখ টাকার বেশি বিনিয়োগে এ মুনাফার হার ছিল ১১ দশমিক ৮০ শতাংশ, সেটিও ঠিক আছে।

এবার দেখা যাক, পরিবার সঞ্চয়পত্রে এক লাখ টাকা বিনিয়োগ করলে আপনি মাসে কত টাকা মুনাফা পাবেন। বর্তমান মুনাফার হার অনুসারে, এক লাখ টাকা বিনিয়োগ করলে এই সঞ্চয়পত্রে প্রতি মাসে ৯৪৪ টাকা পাওয়া যায়।

কত টাকায় কত মুনাফা

পরিবার সঞ্চয়পত্রে সাড়ে ৭ লাখ টাকার কম বিনিয়োগ করা হলে মুনাফার হার ১১ দশমিক ৯৩ শতাংশ। প্রতি এক লাখ টাকার জন্য পাবেন ৯৯৪ টাকা ১৭ পয়সা। কিন্তু পরিবার সঞ্চয়পত্রে ৫ লাখ টাকার কম বিনিয়োগ করলে মুনাফার ওপর ৫ শতাংশ হারে উৎসে কর কেটে রাখা হয়।

সেই হিসাবে ৫ লাখ টাকার কম বিনিয়োগ করা হলে প্রতি লাখের জন্য উৎসে কর হিসেবে ৪৯ টাকা ৭১ পয়সা কেটে রাখার পর গ্রাহকেরা হাতে পাবেন ৮৪৪ টাকা ৪৬ পয়সা।

৫ লাখ টাকার বেশি সঞ্চয়পত্রের ওপর উৎসে কর ১০ শতাংশ। তাই ৫ লাখ টাকার বেশি কিন্তু সাড়ে ৭ লাখ টাকার কম বিনিয়োগ করা হলে প্রতি মাসে নিট মুনাফা মিলবে ৮৯৪ টাকা ৭৫ পয়সা।

অন্যদিকে সাড়ে ৭ লাখ টাকার বেশি পরিবার সঞ্চয়পত্রের ওপর মুনাফার হার ১১ দশমিক ৮০ শতাংশ। প্রতি এক লাখ টাকার জন্য প্রতি মাসে মুনাফা ৯৮৩ টাকা ৩৩ পয়সা। কিন্তু উৎসে কর কেটে রাখার পর বিনিয়োগকারী হাতে পাবেন ৮৮৫ টাকা।

এই মুনাফার হার ৫ বছর মেয়াদ পূর্ণ করে সঞ্চয়পত্র ভাঙাবেন, সেই হিসাব ধরে করা হয়েছে।

মাসিক মুনাফা নেওয়ার পর পাঁচ বছর শেষে মূল টাকা ফেরত পাওয়া যায়। মেয়াদ পূর্তির আগে নগদায়ন করলে মাসিক মুনাফা কর্তন করে সরকার বাকি অর্থ ফেরত দেবে।

কত টাকা বিনিয়োগ করতে পারবেন

একজন ক্রেতা সর্বোচ্চ ৪৫ লাখ টাকা পর্যন্ত একক নামে পরিবার সঞ্চয়পত্র কিনতে পারবেন। অন্য সঞ্চয়পত্র যৌথ নামে কেনার সুযোগ থাকলেও পরিবার সঞ্চয়পত্র যৌথ নামে কেনা যায় না।

কারা কিনতে পারবেন

এটি বিশেষায়িত সঞ্চয়পত্র। ১৮ ও তদূর্ধ্ব বয়সের যেকোনো বাংলাদেশি নারী এই সঞ্চয়পত্র কিনতে পারবেন। যেকোনো বাংলাদেশি শারীরিক প্রতিবন্ধী পুরুষ ও নারী এবং ৬৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সের যেকোনো বাংলাদেশি পুরুষ ও নারী চাইলে এই সঞ্চয়পত্র কিনতে পারবেন।

কোথায় পাওয়া যায়

জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ও ডাকঘর থেকে এই সঞ্চয়পত্র কেনা ও ভাঙানো যায়। আগে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সঞ্চয়পত্র কেনার সুযোগ থাকলেও এখন তা কেনা যায় না।

মূল্যমান

১০ হাজার টাকা, ২০ হাজার টাকা, ৫০ হাজার টাকা, ১ লাখ টাকা, ২ লাখ টাকা, ৫ লাখ টাকা ও ১০ লাখ টাকা।

অন্য সুবিধা

অন্যান্য সঞ্চয়পত্রের চেয়ে পরিবার সঞ্চয়পত্রের বেশ কিছু সুবিধা আছে। যেমন প্রতি মাসেই মুনাফার টাকা তোলা যায়। যেকোনো সময় নমিনি বা মনোনীত নির্বাচন, পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়। সঞ্চয়পত্রের ক্রেতার মৃত্যুর পর নমিনি সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন অথবা মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যথারীতি মাসে মাসে মুনাফা উত্তোলন করতে পারেন।

হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে গ্রাহকের নামে বিকল্প (ডুপ্লিকেট) সঞ্চয়পত্রও ইস্যু করা হয়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
আপনার টাকা থেকে আরও পড়ুন