১০ কোটি টাকা ঋণ পাবেন নারী উদ্যোক্তারা, ব্র্যাক ব্যাংকের ‘তারা’ সেবায় যা আছে

১০ কোটি টাকা ঋণ পাবেন নারী উদ্যোক্তারা, ব্র্যাক ব্যাংকের ‘তারা’ সেবায় যা আছে
নারী উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা ঋণ নিতে পারবেন। ব্যবসার ধরন অনুযায়ী তাঁরা এই ঋণ পাবেন। আর জামানতবিহীন ঋণ পাবেন সর্বোচ্চ দুই কোটি টাকা। নারীদের জন্য ব্র্যাক ব্যাংকের বিশেষায়িত ‘তারা’ সেবার আওতায় এই ঋণ নিতে পারবেন নারী উদ্যোক্তারা। তারার আওতায় আরও সুবিধা আছে। পুনঃ অর্থায়ন সেবার আওতায় ৫ শতাংশ সুদহারে পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা ঋণ। এই ঋণ পাওয়ার জন্য নারী উদ্যোক্তার এক বছর ব্যবসায় অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর। ব্যবসা সম্প্রসারণ, চলতি মূলধন, স্থায়ী সম্পদ ক্রয় ও আগাম পরিশোধের জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়।
কার্ডে দিনে ৮ লাখ টাকা তোলা যাবে
তারার গ্রাহকেরা প্লাটিনাম তারা মাল্টি কারেন্সি ডেবিট কার্ড সেবা নিতে পারবেন। এই কার্ডধারীরা চাইলে দেশে দৈনিক সর্বোচ্চ আট লাখ টাকা পর্যন্ত নগদ তুলতে পারবেন। প্রতিদিন সর্বোচ্চ ২০ বার এটিএম থেকে টাকা তোলা যাবে। এ ছাড়া প্রতিদিন পয়েন্ট অব সেলস (পিওএস) লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ১০ লাখ টাকা। বিদেশে দিনে সর্বোচ্চ দুই হাজার মার্কিন ডলার ও মাসে সর্বোচ্চ ছয় হাজার ডলার পর্যন্ত নগদ তোলা যাবে। এ ছাড়া প্রতিদিন সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা পর্যন্ত ই–কমার্স প্ল্যাটফর্মে লেনদেন করা যাবে।
এ সেবার আওতায় নারী উদ্যোক্তারা এসএমই তারা ডেবিট কার্ড নিতে পারবেন। এই ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে দিনে এটিএম থেকে সর্বোচ্চ চার লাখ টাকা উত্তোলন করা যাবে।
তারা ব্যাংকিং সেবা রিটেইল ও এসএমই এই দুই ভাগে বিভক্ত। রিটেইল সেবার আওতায় মোট আট ধরনের সেভিংস অ্যাকাউন্ট বা জমা হিসাব খোলা যায়। এর মধ্যে ফ্ল্যাট, বাড়ি তৈরির আবাসনে তারা হোমমেকারস সেভিংস অ্যাকাউন্ট, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য তারা আগামী সেভারস, বিদেশে থাকা নারীদের জন্য তারা প্রবাসী পরিবার সেভিংস অ্যাকাউন্ট ও বয়স্ক নারীদের জন্য তারা গোল্ডেন অ্যাকাউন্ট। আরও রয়েছে তারা হ্যাপি সেভারস অ্যাকাউন্ট, তারা ট্রিপল বেনিফিট সেভিংস অ্যাকাউন্ট, তারা হাই ভ্যালু প্রিমিয়াম সেভারস অ্যাকাউন্ট। অনলাইনে ব্যাংকিং সেবা নেওয়ার জন্য রয়েছে তারা ভার্চ্যুয়াল সেভিংস অ্যাকাউন্ট।
রিটেইল ব্যাংকিং সেবার মধ্যে রয়েছে হোম লোন বা আবাসন ঋণ। এর জন্য বসতি, নীড় ও নিবাস এই তিন শ্রেণিতে ঋণ দেওয়া হয়। বসতি শ্রেণিতে আধা পাকা ঘর নির্মাণে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। নীড় শ্রেণিতে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সর্বোচ্চ ৮৫ লাখ টাকা এবং আবাসন প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিগত বিক্রেতার কাছ থেকে ফ্ল্যাট বা বাড়ি কেনার নিবাস শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ৮৫ লাখ টাকা ঋণ নেওয়া যায়। এ ছাড়া মাত্র ৫০০ টাকা জমা দিয়ে ডিপোজিট প্রিমিয়াম স্কিম (ডিপিএস) খোলা যায়। ডিপিএসের মেয়াদ হবে ১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত।
হিসাব খুলতে কী দরকার
তারা সেবায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের (এসএমই) আওতায় রয়েছে তারা প্রথম অ্যাকাউন্ট ও তারা উদ্যোক্তা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। তারা প্রথম অ্যাকাউন্ট চালু করতে নারী উদ্যোক্তাদের কোনো ধরনের ট্রেড লাইসেন্স ও ব্যবসায়িক নিবন্ধন প্রয়োজন হবে না। তবে তারা উদ্যোক্তা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট চালু করতে ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স ও ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হবে। সে ক্ষেত্রে সে নারী উদ্যোক্তার একক মালিকানা, অংশীদারি প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুরো মালিকানা বা কমপক্ষে ৫১ শতাংশ মালিকানা থাকতে হবে।
এ ছাড়া রয়েছে তারা সেবায় সঞ্চয় মান্থলি সেভিং স্কিম। এর মাধ্যমে চাইলে ১ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত সুবিধাজনক মেয়াদ রয়েছে। নারী উদ্যোক্তারা চাইলে ৫০০ টাকা থেকে সঞ্চয় শুরু করতে পারবেন।
আরও যা আছে
ব্র্যাক ব্যাংকের তারা ব্যাংকিংয়ের আওতায় শিক্ষকদের জন্য রয়েছে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণসুবিধা। সরকারি, বেসরকারি ও এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষক, ব্র্যাক ব্যাংক তালিকাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষকেরাও এই পারসোনাল লোন (ব্যক্তিগত ঋণ) সুবিধা নিতে পারবেন। মাসিক কিস্তি বা ইএমআই সুবিধার মাধ্যমে চাইলে ১২ থেকে ৬০ মাস মেয়াদে কিস্তি পরিশোধ করা যাবে। এর জন্য মাসিক ১৭ হাজার টাকা আয় থাকতে হবে।
এ ছাড়া তারা গ্রাহকের জন্য রয়েছে পারসোনাল লোন, হোম লোন ও অটো লোন। ডিজিটাল লোনের আওতায় জরুরি নগদ অর্থের জন্য পাঁচ লাখ টাকা সর্বোচ্চ ঋণ নেওয়া যাবে। গ্রাহককে ২০ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করতে হবে।
ব্র্যাক ব্যাংকের (সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, হেড অব তারা, আগামী অ্যান্ড প্রিমিয়াম ব্যাংকিং) তারার প্রধান মেহরুবা রেজা বলেন, ২০১৭ সালে ব্র্যাক ব্যাংক তারা চালু হওয়ার সময় ব্যাংকটির মোট গ্রাহকের মধ্যে নারীর অংশ ছিল মাত্র ১৩ শতাংশ। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ শতাংশে। ব্যাংকের লক্ষ্য এই অংশগ্রহণ আরও বাড়ানো। কারণ, দেশের মোট জনসংখ্যার বড় একটি অংশ নারী। বর্তমানে ব্র্যাক ব্যাংকের তারা সেবার আওতায় নারী গ্রাহকের সংখ্যা তিন লাখের বেশি। এর মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ নারী ঋণসুবিধা পেয়েছেন। সব পেশার নারীদের নিয়ে গঠিত এই গ্রাহক ভিত্তির মাধ্যমে নারী সঞ্চয়ে ব্যাংকটির অবস্থান এখন দেশের মধ্যে অন্যতম বড়।