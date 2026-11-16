নমিনি মানেই পুরো টাকার মালিক নন

নমিনি মানেই পুরো টাকার মালিক নন
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন
সঞ্চয়পত্রের নমিনি নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘ। ২০২২ সালে প্রণীত সরকারি ঋণ আইনে সঞ্চয়পত্রের নমিনি নিয়োগ এবং গ্রাহকের মৃত্যুর পর অর্থ পরিশোধের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে, সঞ্চয়পত্রের গ্রাহক তাঁর মৃত্যুর পর পাওনা অর্থ গ্রহণের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নমিনি করতে পারবেন। গ্রাহকের মৃত্যুর পর মনোনয়ন কার্যকর থাকলে নমিনিই সঞ্চয়পত্রের পাওনা অর্থ পাবেন। তবে এ অর্থ পাওয়ার অধিকার এবং উত্তরাধিকারীদের আইনসম্মত দাবির বিষয়টি উপেক্ষা করার বিষয় নয়।