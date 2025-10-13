আপনার টাকা

আয়কর রিটার্নের পরিবর্তে টিআইএন সনদ দিয়েই ট্রেড লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ডসহ ১২টি সেবা পাওয়া যাবে

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা

সরকারি–বেসরকারি নানা ধরনের সেবা নিতে আয়কর রিটার্ন জমার প্রমাণপত্র দেখাতে হয়। আবার কিছু সেবা নিতে আয়কর রিটার্নের প্রমাণপত্র লাগে না। শুধু কর শনাক্তকরণ নম্বরের (টিআইএন) সনদ দেখালেই হবে। অবশ্য নাম ও টিআইএনসংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড প্রত্যয়নপত্র জমা করতে হবে।

চলতি অর্থবছর থেকে ১২টি সেবা নিতে রিটার্ন জমার প্রমাণপত্রের পরিবর্তে টিআইএন সনদ দিলেই হবে। এনবিআর বলছে, করদাতাদের জন্য সেবা সহজ করা ও টিআইএনধারী বাড়ানোই এ উদ্যোগের লক্ষ্য। অনেক সেবা গ্রহণকারীর এখনো নিয়মিত রিটার্ন জমা দেওয়ার অভ্যাস নেই। টিআইএন সনদ থাকলেই প্রাথমিক কর শনাক্তকরণ সম্ভব।

এবার দেখা যাক, ওই ১২ সেবা কী কী

১. ট্রেড লাইসেন্স নেওয়া

সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় নতুন ব্যবসার জন্য লাইসেন্স নিতে রিটার্ন লাগবে না। টিআইএন থাকলেই হবে।

২. সমবায় সমিতি নিবন্ধন

নতুন সমবায় সমিতি গঠনের সময় শুধু টিআইএন সনদ জমা দিলেই হবে।

৩. বিমা সার্ভেয়ারের লাইসেন্স

সাধারণ বিমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার হতে চাইলে টিআইএনই যথেষ্ট।

৪. ক্রেডিট কার্ড নেওয়া ও নবায়ন

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নতুন কার্ড নিতে বা নবায়ন করতে রিটার্ন নয়, টিআইএন দেখাই হবে।

৫. পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ

চিকিৎসক, আইনজীবী, সনদপ্রাপ্ত হিসাববিদ বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি, সার্ভেয়ারসহ অন্যান্য স্বীকৃত পেশায় সদস্য হতে রিটার্ন নয়, টিআইএন সনদই চলবে।

৬. পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব

পাঁচ লাখ টাকার বেশি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে রিটার্ন লাগবে না।

৭. সরকারি বেতন-ভাতা গ্রহণ

মান্থলি পেমেন্ট অর্ডারের (এমপিও) মাধ্যমে দশম গ্রেড বা তার ঊর্ধ্বের কর্মচারীদের বেতন পেতে টিআইএন থাকলেই হবে।

৮. মোবাইল ব্যাংকিং লেনদেনে আয়

বিকাশ, নগদ, রকেটসহ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কমিশন বা ফি পেলে শুধু টিআইএন দেখাতে হবে।

৯. দলিল লেখক ও স্ট্যাম্প বিক্রেতার লাইসেন্স

স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি বা কার্টিজ পেপার ভেন্ডর এবং দলিল লেখক হিসেবে নিবন্ধনে রিটার্ন নয়, টিআইএন দেখাই হবে।

১০. অটোরিকশা বা ত্রিচক্রযান নিবন্ধন

ত্রিচক্র মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নের সময় টিআইএনই যথেষ্ট।

১১. ই-কমার্স ব্যবসার লাইসেন্স

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ই-কমার্স ব্যবসা করতে লাইসেন্স নিতে টিআইএন দেখালেই চলবে।

১২. প্রাতিষ্ঠানিক নিবন্ধন বা গঠন

কোনো কোম্পানি, ট্রাস্ট বা সমিতি গঠনের বছর বা পরের বছরে নিবন্ধনের সময় রিটার্ন জমার প্রমাণপত্র দেখানোর পরিবর্তে টিআইএন সনদ দেখাতে হবে।

