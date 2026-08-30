সঞ্চয়পত্র: কেনার আগে এড়িয়ে চলুন ৫ ভুল

সঞ্চয়পত্র: কেনার আগে এড়িয়ে চলুন ৫ ভুল
বিনিয়োগের অন্যতম জনপ্রিয় খাত সঞ্চয়পত্র। মধ্যবিত্তসহ সীমিত আয়ের পরিবারগুলোর কাছে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা আয়ের বিকল্প উৎস। শিক্ষা–চিকিৎসাসহ সংসারের জরুরি প্রয়োজনে টাকার দরকার হলে সঞ্চয়পত্র ভাঙানোই অনেকের কাছে ভরসা। তবে সঞ্চয়পত্র কেনার আগে মেয়াদ, প্রয়োজন, মুনাফার নিয়মগুলো ভালো করে জানতে হবে। বর্তমানে সঞ্চয়পত্র কিনতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি যে ভুলগুলো হয়, তা হলো—জরুরি টাকা আটকে যাওয়া, বিনিয়োগের স্তর না বোঝা, আয়কর রিটার্নের ভুল, ভুল স্কিম বেছে নেওয়া, মেয়াদ চিন্তা না করা।