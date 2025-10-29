আপনার টাকা

ব্যাংকে টাকা রাখলে কীভাবে সুদ হিসাব করা হয়

ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে সুদ বা মুনাফা পাওয়া যায়। আবার ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নানা ধরনের সুদ আছে। যেমন সরল সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ, নমিনাল সুদ, কার্যকর সুদ। এসব সুদ সম্পর্কে জানা না থাকায় গ্রাহকেরা ভোগান্তিতে পড়েন।

জানা যাক, কোনটি কী ধরনের সুদ; কীভাবে সুদের হিসাব হয়। কিংবা সুদ না বলে মুনাফা কেন বলা হয়।

সুদহারের সংজ্ঞা

ব্যাংকে টাকা রাখলে নির্দিষ্ট সময় পর আপনি মূল টাকার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু টাকা পান। এই অতিরিক্ত টাকাটাই সুদ। একে টাকার ব্যবহারের মূল্যও বলা যায়। তবে সুদ গণনার পদ্ধতি সব সময় একই হয় না। সাধারণত দুইভাবে সুদ হিসাব করা হয়—সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ। কোনো কোনো ব্যাংক সুদের পরিবর্তে মুনাফা বলে।

সরল সুদ কী

এখানে সুদ শুধু মূল টাকার ওপর হিসাব করা হয়। সময় যত বাড়ে, সুদও তত বাড়ে, কিন্তু হিসাবের ধরন অপরিবর্তিত থাকে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরুন আপনি ১০ হাজার টাকা ব্যাংকে রাখলেন এবং বছরে সুদের হার ১০ শতাংশ। এক বছরে সুদ হবে ১ হাজার টাকা। দুই বছরে তা হবে ২ হাজার টাকা। কারণ, প্রতিবছর একই মূল টাকা (১০ হাজার টাকা) ভিত্তি ধরে সুদ গণনা হয়।

চক্রবৃদ্ধি সুদ কী

এ ক্ষেত্রে প্রথমে বা প্রথম বছরে মূল টাকার ওপর সুদ হয়। তারপর সেই সুদ মূল টাকার সঙ্গে যোগ হয়ে নতুন মূল টাকা তৈরি করে। পরবর্তী সময়ে সুদ হিসাব করা হয় সেই নতুন মূলের ওপর। এ কারণে সময় যত বাড়ে, সুদও দ্রুত বাড়ে।

এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথম বছর শেষে ১০ হাজার টাকার ওপর সুদ হলো ১ হাজার টাকা।

দ্বিতীয় বছরে সুদ হিসাব হবে ১১ হাজার টাকার ওপর। তাই দ্বিতীয় বছরের সুদ হবে আগের বছরের তুলনায় একটু বেশি।

ব্যাংকে চক্রবৃদ্ধি সুদ কেন

গ্রাহকদের লাভবান হয় চক্রবৃদ্ধি সুদে। আবার ব্যাংকও দীর্ঘ সময় ধরে আমানত ধরে রাখতে পারে। ব্যাংকে চক্রবৃদ্ধি সুদ কেন বেশি ব্যবহার করা হয়, কিছু কারণ আছে।

১. এতে সঞ্চয়কারীরা দীর্ঘ মেয়াদে বেশি লাভবান হন।

২. ব্যাংকের হিসাবব্যবস্থা নিয়মমাফিক হয়।

৩. মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে সুদ যোগ করা যায়।

অনেক সঞ্চয় স্কিম, ডিপিএস বা মেয়াদি আমানতে সুদ সাধারণত চক্রবৃদ্ধি ধরেই হিসাব করা হয়।

নমিনাল ও কার্যকর সুদ কী

ব্যাংক যখন সুদের হার ঘোষণা করে, সেটাকে বলা হয় নমিনাল সুদ। এর মধ্যে চক্রবৃদ্ধির প্রভাব ধরা থাকে না।

অন্যদিকে কার্যকর সুদ হলো শেষ পর্যন্ত আপনি আসলে কত পাচ্ছেন। এতে চক্রবৃদ্ধির প্রভাব যুক্ত থাকে।

চক্রবৃদ্ধি যত ঘন ঘন হবে, কার্যকর সুদের হার তত বেশি হবে।

সুদের পরিবর্তে মুনাফা কেন

ইসলামি ধারার ব্যাংকগুলো সুদ শব্দটি ব্যবহার করে না। ইসলামি ধারার ব্যাংকে টাকা রাখলে তাতে মুনাফা দেওয়া হয়। ধারণাটি এমন, সেখানে গ্রাহক ব্যাংকের ব্যবসায় অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যবসার মুনাফা অনুসারে অংশ পান। তবে ফলাফলগত দিক থেকে, গ্রাহকের হাতে আসে মূল টাকার চেয়ে বেশি।

