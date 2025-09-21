জেন–জি প্রজন্ম কোথায় বেশি টাকা খরচ করে

জেন–জি প্রজন্ম কোথায় বেশি টাকা খরচ করে
ডিজিটাল–দুনিয়ায় বেড়ে ওঠা জেনারেশন জেড প্রজন্ম। মোটাদাগে ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের ভেতর যাদের জন্ম, তারাই হলো জেন-জি বা জেনারেশন জেড। বর্তমানে এই প্রজন্মের সদস্যদের বয়স ১৩ থেকে ২৮ বছর। তারা বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ভোক্তা চরিত্রে নতুন ধারা তৈরি করছে। তারা একদিকে অনলাইনে আয় করছে, নানা ধরনের খণ্ডকালীন কাজ করছে। কেউ কেউ পুরোদমে চাকরিতে ঢুকে গেছে।
সার্বিকভাবে বলা যায়, জেন–জি প্রজন্ম এখন বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা ও প্রাথমিক কর্মজীবনের বড় অংশ দখল করছে। তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ ফ্রিল্যান্সিং, ইউটিউব, কনটেন্ট ক্রিয়েশন, ই-কমার্স ইত্যাদি অনলাইন মাধ্যমে আয় করছে।
তাদের খরচের প্রবণতাও একটু ভিন্ন। তারা ফ্যাশন, গ্যাজেট, ভ্রমণ ও লাইফস্টাইল—এসবে খরচ করছে উদারভাবে।
এবার দেখা যাক, এই জেন–জি প্রজন্ম কোথায় বেশি খরচ করে—
১. ফ্যাশন ও ব্র্যান্ড পোশাক
শহর গ্রামনির্বিশেষে এই জেন–জি প্রজন্ম পোশাক–আশাকে বর্তমান প্রচলিত ধারার (ট্রেন্ড) সঙ্গে থাকতে চান। এ জন্য ফ্যাশন ও ব্র্যান্ড পোশাক কেনায় বেশি খরচ করেন তাঁরা।
২. গ্যাজেট ও প্রযুক্তিপণ্য
এই প্রজন্ম নেট-দুনিয়ায় থাকতে পছন্দ করে। ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশি সময় কাটায়। তাই গ্যাজেটের প্রতি তীব্র আগ্রহী। এ জন্য স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, হেডফোনসহ নানা ধরনের প্রযুক্তি পণ্য কেনায় বিপুল অর্থ খরচ করে তাঁরা।
৩. ভ্রমণ ও ক্যাফে-সংস্কৃতি
এই নতুন প্রজন্ম রেস্তোরাঁ, ফাস্ট ফুড, ক্যাফে, কফিশপে আড্ডা দিতে বেশ পছন্দ করে। তাই এসব খাতে বেশি খরচ করে। এ ছাড়া যখন-তখন ঘুরে বেড়ানোর বাতিকও আছে এই প্রজন্মের। তাই ভ্রমণেও খরচ করে।
৪. বিনোদন
এই প্রজন্ম সিনেমা হলে গিয়ে খুব একটা সিনেমা দেখে না। মঞ্চনাটক খুব একটা দেখে না। এমনকি স্যাটেলাইট চ্যানেলেও আগ্রহ কম। এই প্রজন্ম নেটফ্লিক্স, চরকির মতো বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়ায়। তাই বিনোদনের জন্য ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, গেমস, সিনেমা, অনলাইন সাবস্ক্রিপশনে বেশি টাকা খরচ করে।
৫. শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন
শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের আগ্রহী জেন-জি প্রজন্ম। এ জন্য নানা ধরনের অনলাইন কোর্স, প্রশিক্ষণ, অ্যাপ, সফটওয়্যার সাবস্ক্রিপশন করে থাকে।
এই প্রজন্মের মনোভাব এমন—জীবন একটাই, তাই এখনই উপভোগ করো। অবসরকালীন সঞ্চয়ের প্রতি তারা তেমন আগ্রহী নয়। প্রচলিত সঞ্চয়ের ধারা যেমন সঞ্চয়পত্র, ব্যাংক এফডিআর—এসব তাদের কাছে কম আকর্ষণীয়। বরং তারা বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে মোবাইল ওয়ালেট, ফিনটেক অ্যাপ, এমনকি ডিজিটাল ইনভেস্টমেন্টে।
প্রযুক্তিতে দক্ষ হওয়ার কারণে নতুন ধরনের বিনিয়োগ যেমন স্টার্টআপ, ডিজিটাল ইনভেস্টমেন্ট, অনলাইন ট্রেডিংয়ে নিয়ে আগ্রহী তারা।