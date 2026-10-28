যে সঞ্চয়পত্র সবাই কিনতে পারেন

যে সঞ্চয়পত্র সবাই কিনতে পারেন
তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র প্রায় ২৮ বছর আগে প্রবর্তন করা হয়। পরিবার সঞ্চয়পত্র, পেনশনার সঞ্চয়পত্রসহ দেশের এখন বেশ কয়েকটি সঞ্চয়পত্র আছে। সব সঞ্চয়পত্র সবাই কিনতে পারেন না। যেমন পরিবার সঞ্চয়পত্র বিশেষত নারীদের জন্য, পেনশনার সঞ্চয়পত্র অবসরভোগীদের জন্য। কিন্তু তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র দেশের সব নাগরিক কিনতে পারেন, মুনাফা তিন মাস পরপর তোলা যায়। মুনাফার হারও পরিবার সঞ্চয়পত্র ও পেনশনার সঞ্চয়পত্রের কাছাকাছি। বলা যায়, এটি সর্বজনীন সঞ্চয়পত্র।