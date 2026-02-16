প্রতিবাদের মুখে আটকে যায় ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স

প্রতিবাদের মুখে আটকে যায় ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স
বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের প্রতিবাদে তড়িঘড়ি করে ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স অনুমোদনের উদ্যোগ আটকে গেছে। নতুন সরকার গঠনের প্রাক্কালে ১৬ ফেব্রুয়ারির পর্ষদ সভায় বিতর্কিত এই অনুমোদনের বিরুদ্ধে কাউন্সিল স্বার্থের সংঘাত, স্বচ্ছতা ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তোলে। খেলাপি ঋণের উচ্চহার (৩৬%) উল্লেখ করে প্রক্রিয়াটি বন্ধের দাবি জানানো হয়। দুপুরে পর্ষদ সভা হলেও ডিজিটাল ব্যাংক অনুমোদন হয়নি, পরে কর্মীদের বক্তব্য দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আসে।