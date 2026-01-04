সোনার দাম ভরিতে বাড়ছে ২ হাজার ২১৬ টাকা

সোনার দাম ভরিতে বাড়ছে ২ হাজার ২১৬ টাকা
গত সপ্তাহে দুই দফা কমার পর সোনার দাম আবার বাড়ছে। এবার ভরিতে বাড়ছে ২ হাজার ২১৬ টাকা। সোনার দাম বাড়লেও রুপার দাম অপরিবর্তিত থাকবে। আগামীকাল সোমবার থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ রোববার রাত নয়টায় সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। এতে বলা হয়েছে, দেশের তেজাবি (পাকা) সোনার দাম বেড়েছে। মূলত বৈশ্বিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে দাম বাড়াচ্ছেন সমিতির নেতারা। তবে বৈধ পথে সোনা আমদানি হয় না বললেই চলে।
গত মাসেই সোনার দাম দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। গত ২৯ ডিসেম্বর ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ছিল ২ লাখ ২৯ হাজার ৪৩১ টাকা। পরে দাম কিছুটা কমে। সর্বশেষ আজ পর্যন্ত দাম ছিল ২ লাখ ২২ হাজার ৭২৪ টাকা।
নতুন দর অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেটের দাম বেড়ে ২ লাখ ২৪ হাজার ৯৪০ টাকায় দাঁড়াবে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ২ লাখ ১৪ হাজার ৭৩৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৮৪ হাজার ৫৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বেড়ে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৩২৩ টাকা হবে।
আজ পর্যন্ত প্রতি ভরি ২২ ক্যারেটের দাম ছিল ২ লাখ ২২ হাজার ৭২৪ টাকা, ২১ ক্যারেট ২ লাখ ১২ হাজার ৬৩৫ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৮২ হাজার ২৫০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ১ লাখ ৫১ হাজার ৮০৭ টাকা। সেই হিসাবে আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেটে ২ হাজার ২১৬ টাকা, ২১ ক্যারেটে ২ হাজার ৯৯ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ৮০৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বাড়বে ১ হাজার ৫১৬ টাকা।
সোনার দাম বাড়লেও রুপার দাম অপরিবর্তিত থাকবে। গত মাসে সোনার পাশাপাশি রুপার দামেরও রেকর্ড হয়েছিল। ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম উঠেছিল ৬ হাজার ৬৫ টাকায়। পরে দাম কিছুটা কমে আসে। বর্তমানে ২২ ক্যারেটে প্রতি ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ৫৪০ টাকা।