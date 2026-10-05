পূজার কেনাকাটা, রাত ১০টা পর্যন্ত দোকান খোলা
দুর্গাপূজার কেনাকাটার সুবিধার্থে দোকানপাট, শপিং মল ও বিপণিবিতান রাত ৮টার পরিবর্তে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় আজ এ নির্দেশ জারি করেছে। ২২ অক্টোবর পর্যন্ত বেলা ১১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই বর্ধিত সময় কার্যকর থাকবে, এরপর ২৩ অক্টোবর থেকে আবার আগের নিয়মে (রাত ৮টা) ফিরবে। বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখানে তারা অর্থনৈতিক সংকট ও লোডশেডিং নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করেছে।