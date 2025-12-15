বাণিজ্য

ওসমান হাদির চিকিৎসার জন্য টাকাপয়সা কোনো ব্যাপার না: অর্থ উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি
ঢাকা
অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদফাইল ছবি

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান হাদির চিকিৎসার জন্য টাকাপয়সা কোনো ব্যাপার না বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি জানান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব বাজেট (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে তাঁর চিকিৎসার অর্থ দেওয়া হবে।

আজ সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি ও অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

আজ বেলা ১টা ১০ মিনিটে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেয় ওসমান হাদিকে বহন করা অ্যাম্বুলেন্স। এরপর বেলা ১টা ৫৫ মিনিটের দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে যায় ওসমান হাদিকে বহন করা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘ওসমান হাদিকে বাইরে পাঠানোর জন্য কাল যখন মেসেজ এল, আমরা বলেছি, টাকাপয়সার কোনো ব্যাপার না। উই উইল গিভ অ্যালোকেশন (আমরা বরাদ্দ দেব)।’

ওসমান হাদির জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে—এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘যখন বলা হয়েছে বাইরে পাঠানো হবে, বলেছি যে টাকা যা-ই লাগুক, আমরা প্রস্তুত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয় নিজস্ব বাজেট থেকে টাকা দিচ্ছে। পরে হয়তো আমরা হিসাব করে নেব। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা ছিল না। মেডিকেল বোর্ড যখন বলেছে, তখন তাৎক্ষণিকভাবে সরকার অর্থের (অর্থ বিভাগ) মতামত চেয়েছে। আমরা বলে দিয়েছি, যেকোনো সময় আমরা প্রস্তুত।’

ওসমান হাদির চিকিৎসাসংক্রান্ত সব ব্যয় রাষ্ট্রীয়ভাবে বহন করা হবে জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং বলেছে, তার চিকিৎসাপ্রক্রিয়া সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছিলেন ওসমান হাদি। গত শুক্রবার দুপুরে তিনি ঢাকার পুরানা পল্টন এলাকায় চলন্ত ব্যাটারিচালিত রিকশায় থাকা অবস্থায় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। প্রথমে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেওয়া হয়। পরে নেওয়া হয় এভারকেয়ার হাসপাতালে।

