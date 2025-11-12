বাণিজ্য

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চান ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আজ বুধবার মতিঝিলে ফেডারেশন ভবনের মিলনায়তনে এফবিসিসিআইয়ের মতবিনিময় সভায় ব্যবসায়ীদের একাংশছবি-প্রথম আলো

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলেছেন, চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। রোজার আগে নিত্যপণ্যের দাম সহনীয় রাখতে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের আয়োজনে রোজায় নিত্যপণ্যের দাম সহনীয় রাখতে ব্যবসায়ীদের মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন ঢাকার বিভিন্ন পাইকারি ও বাণিজ্য সংগঠনের ব্যবসায়ী নেতারা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. আবদুর রহিম খান। আজ বুধবার মতিঝিলে ফেডারেশন ভবনের মিলনায়তনে এই মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় পুরান ঢাকার শ্যামবাজার ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সভাপতি ফরিদ উদ্দিন বলেন, ‘দুর্ভাগ্যের বিষয় করপোরেট ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষদের শকুনের মতো শোষণ করছেন। ৩ টাকার মোড়ক দিয়ে পণ্যের দাম ৪০ টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার এ ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি।’

ফরিদ উদ্দিন আরও বলেন, চাঁদাবাজির প্রলয় শুরু হয়েছে। ট্রাক থেকে পণ্য নামাতে চাঁদা দিতে হয়। আবার ট্রাকে পণ্য ওঠাতে চাঁদা দিতে হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরও চাঁদাবাজদের সঙ্গে ‘দহরম-মহরম’ রয়েছে। এসব বন্ধ করতে হবে।

এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী খোকন বলেন, ব্যবসায়ীদের নিয়ে কথা বলতে হবে। চাঁদাবাজমুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

রমজান মাসে নিত্যপণ্যের দাম সহনীয় রাখতে ব্যবসায়ীরা বলেন, আমদানি ও সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলে নিত্যপণ্যের দাম বাড়বে না। তার জন্য বড় আমদানিকারকদের সঙ্গে সরকারকে বসতে হবে। কারণ, নিচের দিকে সমস্যা বেশি হয় না। যদিও বাজার তদারকি বেশি হয় খুচরা ও পাইকারি বাজারে। মিলমালিকদের কেউ ঘাটাতে চায় না।

এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক আবদুর রহিম খান বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ অন্যান্য সংস্থাকে অনুরোধ করব যেন চাঁদাবাজি না হয়; পণ্য পরিবহনে কোনো বিঘ্ন না হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ অন্য সংস্থার প্রতি আহ্বান থাকবে ভোক্তাদের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ন না হয়। একই সঙ্গে ব্যবসায়ী নেতাদের প্রতি অনুরোধ খাদ্যে ভেজাল রুখতে প্রত্যেককে যার যার জায়গা থেকে কাজ করতে হবে।

