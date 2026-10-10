সৌরবিদ্যুতে চলবে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন, নতুন ব্যবস্থা চালু করল ওয়ালটন

সৌরবিদ্যুতে চলবে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন, নতুন ব্যবস্থা চালু করল ওয়ালটন
সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সমন্বিত ব্যবস্থা চালু করেছে দেশীয় ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিনসহ বিভিন্ন গৃহস্থালি বৈদ্যুতিক পণ্য চালানো যাবে।
আজ শনিবার রাজধানীর বসুন্ধরায় ওয়ালটনের করপোরেট কার্যালয়ে ‘সোলার ইকো–সিস্টেম’ নামের এ ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
অনুষ্ঠানে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আগামী এক থেকে দুই বছরের মধ্যে দেশে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় সম্ভাবনা তৈরি হবে। এর মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি জ্বালানি আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব হবে। তিনি বলেন, ওয়ালটনের সৌরবিদ্যুৎ–ব্যবস্থা শুধু বাতি জ্বালানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; এর মাধ্যমে ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ও বৈদ্যুতিক চুলার মতো গৃহস্থালি পণ্যও চালানো যাবে।
অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আরও বলেন, বাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের পর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে বিক্রির সুযোগ রয়েছে। এ ব্যবস্থা চালু থাকলে মানুষ সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে আরও উৎসাহিত হবে। এতে বিদ্যুতের খরচ কমার পাশাপাশি জ্বালানি আমদানিতে ব্যয়ও সাশ্রয় হবে, যা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
অনুষ্ঠানে ওয়ালটনের চেয়ারম্যান এস এম শামসুল আলম বলেন, তাঁদের কারখানার ছাদে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে জাতীয় গ্রিডেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থার ফলে জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
ওয়ালটনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম মাহবুবুল আলম বলেন, শিল্পকারখানা ও গৃহস্থালি—উভয় ক্ষেত্রেই সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এ লক্ষ্যে ওয়ালটন দেশে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল ও ইনভার্টার উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি লিথিয়াম–আয়ন ব্যাটারির কারখানাও স্থাপন করা হয়েছে। আগামী মাস থেকে দেশে উৎপাদিত এসব ব্যাটারি বাজারে পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি।
এস এম মাহবুবুল আলম আরও বলেন, জ্বালানি সাশ্রয় ও পরিবেশ সুরক্ষাকে ওয়ালটনের কার্যক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কার্বন ক্রেডিট বিক্রি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদনের মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
অনুষ্ঠানে ওয়ালটনের ভাইস চেয়ারম্যান এস এম আশরাফুল আলম বলেন, ওয়ালটন বর্তমানে ৩২ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করছে।
ওয়ালটনের সমন্বিত সৌরব্যবস্থার আওতায় সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল, ইনভার্টার, বিদ্যুৎ সংরক্ষণের ব্যাটারি ও সোলার কেব্লের পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎনির্ভর বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন করা হয়। এসব পণ্যের মধ্যে আছে হাইব্রিড এসি, চার দরজার ইনভার্টার ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, বিএলডিসি সিলিং ফ্যান, সড়কবাতি, এলইডি বাল্ব ও বৈদ্যুতিক চুলা।
অনুষ্ঠানে লালমনিরহাটে বাস্তবায়িত একটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের অভিজ্ঞতাও তুলে ধরা হয়।