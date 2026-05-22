অনলাইনে পশুর কেনাবেচা
তথ্যপ্রযুক্তির অসামান্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে কেনাকাটায় বড় ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। কোরবানির পশু কেনার মতো প্রথাগত ও ভিড়ভাট্টার কাজটি এখন অনেকটাই চলে এসেছে ডিজিটাল দুনিয়ায়। ২০২৬ সালে এসে বাংলাদেশে অনলাইনে কোরবানির পশু কেনাবেচা এক নতুন মাত্রা ও পরিপক্বতা লাভ করেছে। একসময় যা কেবল পরীক্ষামূলক বা সীমিত উদ্যোগ ছিল, তা আজ যানজট ও কর্মব্যস্ত শহুরে জীবনের এক নির্ভরযোগ্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ।
চলতি বছর পবিত্র ঈদুল আজহা সামনে রেখে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে কোরবানির পশু কেনাবেচায় অভাবনীয় সাড়া মিলছে। হাটের কাদা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অতিরিক্ত ভিড় ও দালালদের দৌরাত্ম্য এড়াতে অনেক ক্রেতাই এখন স্মার্টফোনের স্ক্রিনেই কোরবানির পশু নির্বাচন করছেন।
এবার অনলাইন হাটের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ‘লাইভ ওয়েট’ বা জীবন্ত ওজনে পশু বিক্রি এবং সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা। এখন প্রায় প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে পশুর লাইভ ভিডিও, ডিজিটাল স্কেলে ওজন, বয়স (দাঁতের সংখ্যা), জাত এবং রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের স্বাস্থ্যসনদ সংযুক্ত থাকছে। অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে এস্ক্রো সার্ভিস ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যবহার ক্রেতাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। অনেক প্রতিষ্ঠান কেবল জীবন্ত পশুই নয়, বরং পশু জবাই ও মাংস প্রসেসিং করে সরাসরি বাসায় পৌঁছে দেওয়ার সম্পূর্ণ সেবা দিচ্ছে।