ভারত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বন্ধুপ্রতিম দেশ বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ পেছানোর বিরোধিতা করছে: বাণিজ্যসচিব
বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণ তিন বছর পেছানোর চেষ্টা করছে সরকার। তবে আশাবাদী হওয়ার সুযোগ কম। কারণ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বন্ধুরাষ্ট্র এটির বিরোধিতা করছে বলে তিনি জানান।
বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান র্যাপিড আয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক ও এলডিসি উত্তরণবিষয়ক কর্মশালায় এ কথা বলেন বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আজ মঙ্গলবার এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণ হবে। তবে দেশের ব্যবসায়ীরা প্রস্তুতির অভাব আছে এমন কারণ দেখিয়ে এলডিসি উত্তরণ আরও ৫-৬ বছর পিছিয়ে দেওয়ার দাবি করছেন।
আজকের অনুষ্ঠানে বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান আরও বলেন, ‘এলডিসি থেকে উত্তরণ পেছানোর বিষয়টি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অনুমোদনের ওপর নির্ভর করে। আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোই এটির বিরোধিতা করছে। যেমন জাপান, তুরস্ক, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র। তাহলে আপনি কীভাবে পেছানোর বিষয়টি অনুমোদন করাবেন? ফলে তাদের কাছ থেকে আমরা কারিগরি সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছি।’
বাণিজ্যসচিব আরও বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণ তিন বছর পেছাতে আমরা কাজ করছি। বিশেষজ্ঞদের মতামত নিচ্ছি। চেষ্টার কোনো ত্রুটি করব না। মূলত বাণিজ্য সুবিধা আরও কিছুদিন অব্যাহত রাখার চেষ্টা চলছে। তবে আশাবাদী হওয়ার সুযোগ কম। আবার একেবারে হতাশ হওয়ার কিছু নেই।
কর্মশালায় একটি গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন র্যাপিড চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক। তিনি বলেন, পাল্টা শুল্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আগামী এক বছরে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি ১৪ শতাংশ কমতে পারে। একইভাবে এই বাজারে প্রতিযোগী দেশগুলোর পণ্য রপ্তানি কমবে। তার মধ্যে চীনের ৫৮ শতাংশ, ভারতের ৪৮, ভিয়েতনামের ২৮ ও ইন্দোনেশিয়ার ২৭ শতাংশ পণ্য রপ্তানি কমতে পারে।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন র্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক এম আবু ইউসুফ, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সভাপতি দৌলত আকতার।