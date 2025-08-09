কাল থেকে ট্রাকে তেল, চিনি ও ডাল বিক্রি করবে টিসিবি
নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য আবারও ট্রাকে তেল, ডাল ও চিনি বিক্রি শুরু করবে সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। প্রায় দুই মাস বন্ধ থাকার পর আগামীকাল রোববার আবার মাসব্যাপী এ কার্যক্রম শুরু করছে সংস্থাটি। আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টিসিবি।
টিসিবি জানিয়েছে, স্মার্ট কার্ডধারী নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য (ভোজ্যতেল, চিনি ও ডাল) বিক্রির কার্যক্রম চলছে। এর পাশাপাশি কার্ড নেই, এমন সাধারণ ভোক্তাদের কাছে ট্রাকের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রি করা হবে।
গত পবিত্র রমজানের সময় ট্রাকে ভর্তুকি মূল্যে তেল, চিনি ও ডালের সঙ্গে ছোলা ও খেজুর বিক্রি করেছিল টিসিবি। এরপর কিছুদিন বিরতি দিয়ে আবার গত কোরবানি ঈদের সময় ট্রাকে পণ্য বিক্রি করেছিল সংস্থাটি। প্রায় দুই মাস বিরতি দিয়ে আবার ট্রাক সেল কার্যক্রম চালু করতে চলেছে টিসিবি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টিসিবি বলেছে, আগামীকাল থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর ও কুমিল্লা মহানগরীসহ বেশ কয়েকটি জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। যেকোনো ভোক্তা লাইনে দাঁড়িয়ে ট্রাক থেকে পণ্য কিনতে পারবেন।
টিসিবির ট্রাক থেকে একজন ভোক্তা সর্বোচ্চ দুই লিটার ভোজ্যতেল (সয়াবিন বা কুঁড়ার তেল), দুই কেজি মসুর ডাল ও এক কেজি চিনি কিনতে পারবেন। এর মধ্যে প্রতি লিটার ভোজ্যতেলের দাম ১১৫ টাকা। এ ছাড়া প্রতি কেজি মসুর ডাল ৭০ টাকা ও চিনি ৮০ টাকায় বিক্রি করবে সংস্থাটি। এতে ট্রাক থেকে তিনটি পণ্য কিনতে একজন গ্রাহকের মোট ব্যয় হবে ২৬৫ টাকা।
টিসিবি জানিয়েছে, ঢাকা মহানগরীতে ৬০টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে আগামীকাল ১০ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৩০ দিন (শুক্রবার ছাড়া) এ বিক্রয় কার্যক্রম চলবে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম মহানগরীতে ২৫টি, গাজীপুর মহানগরীতে ছয়টি, কুমিল্লা মহানগরীতে তিনটি এবং ঢাকা জেলায় আটটি, কুমিল্লা জেলায় ১২টি, ফরিদপুর জেলায় চারটি, পটুয়াখালী জেলায় পাঁচটি ও বাগেরহাট জেলায় পাঁচটি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করবে টিসিবি। এসব মহানগরী ও জেলায় আগামীকাল ১০ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত মোট ১৯ দিন (শুক্রবার ছাড়া) পণ্য বিক্রি করা হবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিটি ট্রাকে ৫০০ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ভোজ্যতেল, চিনি ও মসুর ডাল বিক্রি করা হবে। যেকোনো ভোক্তা লাইনে দাঁড়িয়ে ট্রাক থেকে পণ্য কিনতে পারবেন।
এর পাশাপাশি টিসিবির স্মার্ট পরিবার কার্ডের মাধ্যমে সারা দেশে পণ্য বিক্রির নিয়মিত কার্যক্রম চলবে। টিসিবির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৫ লাখ পরিবারের কাছে স্মার্ট কার্ড সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে সক্রিয় হয়েছে ৫৪ লাখ স্মার্ট কার্ড। অর্থাৎ এই ৫৪ লাখ পরিবার বর্তমানে টিসিবির পণ্য কিনতে পারছে। টিসিবির মোট এক কোটি পরিবারের কাছে স্মার্ট কার্ড সরবরাহের কথা রয়েছে।