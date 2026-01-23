ছুটির দিনে সোনার দাম সকালে এক, দুপুরে আরেক
বৈশ্বিক বাজারের প্রভাবে দেশেও সোনার বাজারে তীব্র অস্থিরতা চলছে। আজ শুক্রবার দাম কমার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সোনার দাম ভরি প্রতি সর্বোচ্চ ৬ হাজার ২৯৯ টাকা বেড়েছে। বেলা সোয়া ১২টা থেকে এই দাম কার্যকর হয়েছে।
নতুন করে দাম বৃদ্ধির কারণে আজকে দেশের জুয়েলারি দোকানে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ টাকা, এই দাম দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ। তবে এক ভরির অলংকার বানাতে ক্রেতাদের এই দামের সঙ্গে ৫ শতাংশ ভ্যাট ও ৬ শতাংশ মজুরি দিতে হবে। তাতে মোট খরচ পড়বে ২ লাখ ৮৩ হাজার ৭৩৫ টাকা।
নতুন করে সোনার দাম বৃদ্ধির বিষয়টি আজ সোয়া ১২টার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানায় জুয়েলার্স সমিতি। টানা তিন দফা বড় উত্থানের পর গতকাল বৃহস্পতিবার রাত নয়টায় সোনার ভরি ৩ হাজার ১৪৯ টাকা কমানোর ঘোষণা দেয় সমিতি, যা আজ সকাল থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। তাতে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম দাঁড়ায় ২ লাখ ৪৯ হাজার ৩১৮ টাকা। এই দাম কার্যকরের কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে যতটুকু দাম কমেছিল তার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছে সমিতি।
বৈশ্বিক বাজারে সোনার দাম গতকাল হঠাৎ করে আরেক দফা উত্থান হয়। তাতে প্রতি আউন্সের দাম দাঁড়ায় ৪ হাজার ৯৫২ ডলার। এই দাম বৈশ্বিক বাজারে সর্বোচ্চ দাম। ইরানে বিক্ষোভ, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে তুলে আনাসহ ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে গত এক মাস ধরে সোনার দাম বাড়ছে। তার প্রভাবে দেশেও দাম সমন্বয় করছে জুয়েলার্স সমিতি।
করোনার পর গত পাঁচ বছরে দেশ-বিদেশে, সোনার দাম দ্রুত গতিতে বেড়েছে। ২০২৩ সালের ২১ জুলাই সোনার ভরি এক লাখ টাকায় পৌঁছায়। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেড় লাখ ও অক্টোবরে ২ লাখ টাকায় মাইলফলক স্পর্শ করে। গতকাল বৃহস্পতিবার আড়াই লাখ টাকা পেরিয়ে যায় সোনার দাম।
নতুন দর অনুযায়ী, দেশে আজ বেলা সোয়া ১২টা থেকে ২২ ক্যারেট এক ভরি সোনার দাম বেড়ে হয়েছে ২ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ টাকা। ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৪৪ হাজার ১১ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ লাখ ৯ হাজার ১৩৬ এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরি দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার ৮৬৯ টাকা।
আজ শুক্রবার সকালে দাম কমে বেলা সোয়া ১২টা পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের দাম ছিল ২ লাখ ৪৯ হাজার ৩১৮ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৩৮ হাজার ৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ লাখ ৪ হাজার ৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৬৭ হাজার ৪৩৭ টাকা।
জুয়েলার্স সমিতির তথ্যানুযায়ী, প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনায় ৬ হাজার ২৯৯ টাকা, ২১ ক্যারেটে ৬ হাজার ৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ৫ হাজার ১৩৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনায় ৪ হাজার ৪৩২ টাকা দাম বেড়েছে।