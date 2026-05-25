নতুন বাণিজ্যসচিব আতাউর রহমান খান
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আতাউর রহমান খানকে পদোন্নতি দিয়ে বাণিজ্যসচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। সরকারি ছুটির দিন আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করে।
আতাউর রহমান খান ইকোনমিক ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ১৮তম ব্যাচের এই কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ মিঞা মুহাম্মদ আশরাফ রেজা ফরিদীর ভগ্নিপতি।
গত ১৭ এপ্রিল বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান মারা যাওয়ার পর থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বিসিএস ১৫তম ব্যাচের কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম খান রুটিন দায়িত্বের সচিব ছিলেন।