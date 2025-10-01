ভারতে আরও কম দামে পাওয়া যাবে সুইস চকলেট

ভারতে আরও কম দামে পাওয়া যাবে সুইস চকলেট
মান ও দামে সুইস চকলেটের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। তবে এখন ভারতে আগের চেয়ে কম দামে সুইস চকলেট ও ওয়াইন কেনা যাবে। এর কারণ ইউরোপের চারটি দেশের সঙ্গে ভারত একটি বাণিজ্য চুক্তি করেছে; এর মধ্যে সুইজারল্যান্ডও রয়েছে। অন্য তিন দেশ হচ্ছে নরওয়ে, আইসল্যান্ড ও লিচেনস্টাইন। খবর বিবিসির
ভারত ২০২৪ সালের মার্চে ইউরোপিয়ান ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের (ইএফটিএ) সঙ্গে ‘ট্রেড অ্যান্ড ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট’ স্বাক্ষর করে। নতুন এই বাণিজ্য চুক্তি গত বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) থেকে কার্যকর হয়েছে।
চুক্তি অনুযায়ী, ভারত এই চারটি দেশ থেকে আসা ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ পণ্যের ওপর শুল্ক কমিয়ে শূন্যে নামিয়ে আনবে। অন্যদিকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা এসব দেশের বাজারে ৯৯ শতাংশ পণ্য শুল্কমুক্তভাবে পাঠাতে পারবেন।
বিবিসি জানিয়েছে, এই চুক্তিটি ভারতের জন্য বিশেষ। কারণ, এর আগে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে করা চুক্তির মূল বিষয় ছিল শুধু শুল্ক কমানো। তবে এবার চুক্তিতে শুল্ক কমানোর পাশাপাশি বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। যেমন চুক্তির অংশ হিসেবে দুই পক্ষ আগামী ১৫ বছরে পরস্পরের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান হবে ১০ লাখ লোকের।
দিল্লিভিত্তিক চিন্তক প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের কর্মকর্তা অজয় শ্রীবাস্তব বলেন, এই চুক্তি থেকে যদি কোনো সুবিধা হয়, সেটি শুল্ক কমানোর কারণে হবে না। কারণ, চুক্তিতে থাকা অনেক পণ্যই আগে থেকেই শুল্কমুক্ত। বরং চুক্তিতে বিনিয়োগের বিষয়টি থাকায় ভারতের ভাবমূর্তি বাড়বে। অর্থাৎ বিশ্ব বুঝবে যে ভারত ব্যবসার ক্ষেত্রে আরও উন্মুক্ত ও মুক্তবাজার নীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত।
অন্যদিকে এমন এক সময় চুক্তিটি কার্যকর হচ্ছে, যখন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের বিকল্প বাজার খুঁজে বের করা জরুরি। ফলে ইউরোপের চার দেশের সঙ্গে ভারতের চুক্তিটি বেশ গুরুত্ব বহন করছে।
ভারতের সবচেয়ে বড় পণ্য বাণিজ্য অংশীদার হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলো। ইইউর প্রায় ৬ হাজার কোম্পানি ভারতে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছে। গত জুলাই মাসে ভারত যুক্তরাজ্যের সঙ্গে একটি এফটিএ স্বাক্ষর করেছে; যা ২০২৬ সালে কার্যকর হওয়ার কথা। এ ছাড়া ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গেও এফটিএ নিয়ে আলোচনা করছে।