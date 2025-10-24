দাঁতওয়ালা লাবুবু পুতুল বিক্রির রেকর্ড, শেয়ারদরও বেড়েছে

দাঁতওয়ালা লাবুবু পুতুল বিক্রির রেকর্ড, শেয়ারদরও বেড়েছে
জনপ্রিয় লাবুবু পুতুলের নির্মাতা চীনা প্রতিষ্ঠান পপ মার্ট জানিয়েছে, গত আগস্টে দানব-থিমের এই খেলনার মিনি সংস্করণ বাজারে আনার পর তাদের বিক্রি ব্যাপকভাবে বেড়েছে।
কোম্পানির তথ্যানুযায়ী, গত সেপ্টেম্বরে শেষ হওয়া তিন মাসের প্রান্তিকে বৈশ্বিক আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৫০ শতাংশ বেড়েছে। খবর বিবিসির।
ছোট আকৃতির ও সুচালো কানওয়ালা লাবুবু একটি কাল্পনিক চরিত্র। লাবুবুর মুখে একসারি ধারালো দাঁত রয়েছে। ফলে সেটি দেখতে একই সঙ্গে ভয়ংকর, কৌতুকপূর্ণ চেহারা ও আকর্ষণীয় লাগে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণেই লাবুবু চরিত্রটি সংগ্রাহক ও কম বয়সীদের মধ্যে এত জনপ্রিয় হয়েছে।
সাম্প্রতিক সময়ে গ্রাহকদের মধ্যে লাবুবু নিয়ে একধরনের ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বিশ্বজুড়ে দোকানগুলোতে লাবুবু কেনার জন্য ভিড় লেগে যায়। মূলত চীনের বাইরেই লাবুবুর বিক্রি বেশি বেড়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রে লাবুবুর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। কারণ, সেখানে কিম কার্দাশিয়ান ও ব্ল্যাকপিংকের র্যাপার লালিসার মতো তারকারা খেলনাটির প্রচারে যুক্ত হয়েছেন। এ ছাড়া কোকা-কোলা ও জনপ্রিয় জাপানি মাঙ্গা (কমিক/কার্টুন) সিরিজ ওয়ান পিসের সঙ্গে অংশীদারত্ব লাবুবুর পরিচিতিকে আরও বিস্তৃত করেছে।
গত এক বছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে লাবুবুর বিক্রি বেড়েছে ১ হাজার ২০০ শতাংশের বেশি; আর ইউরোপে বেড়েছে ৭০০ শতাংশের বেশি। বেচাকেনায় এই প্রবৃদ্ধি শেয়ারবাজারেও পপ মার্টের অবস্থান শক্তিশালী করেছে। গত বুধবার হংকং শেয়ারবাজারে কোম্পানিটির শেয়ারদর সাড়ে ৫ শতাংশ বেড়ে প্রায় ৪ হাজার ৫৫০ কোটি ডলার বাজারমূল্যে পৌঁছেছে।
২০১৯ সালে বাজারে আসা লাবুবু পুতুলের সাফল্যের ফলে পপ মার্ট এখন একটি বৈশ্বিক বড় খুচরা বিক্রেতায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে তাদের দুই হাজারের বেশি দোকান ও ভেন্ডিং মেশিন রয়েছে। কোম্পানিটি ২০২০ সালে হংকং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়। সেই থেকে তাদের শেয়ারদর বেড়েছে ২৮০ শতাংশের বেশি।
যদিও পপ মার্ট সবচেয়ে বেশি পরিচিত তার ‘ব্লাইন্ড বক্স’ প্যাকেজিংয়ের জন্য। প্যাকেটটি কেনার আগে ভেতরে থাকা খেলনা দেখা যায় না। সমালোচকেরা বলেন, তাদের এই বিপণন কৌশলটি অনেকটা জুয়ার মতো এবং তা অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটাকে উৎসাহিত করে।
ওয়াল স্ট্রিটের বিনিয়োগ ব্যাংক জেপি মরগ্যানের মতো বিশ্লেষকেরা সতর্ক করে বলেছে, পপ মার্টের শেয়ার অতিরিক্ত মূল্যায়িত হতে পারে। কোম্পানিটি হয়তো খেলনার জনপ্রিয়তা দীর্ঘ মেয়াদে ধরে রাখতে পারবে না।