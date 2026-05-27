ভারতীয় কোম্পানির বিদেশমুখী বিনিয়োগের ঢেউ

ভারতীয় কোম্পানির বিদেশমুখী বিনিয়োগের ঢেউ
এপ্রিলের শেষ দিকে ভারতের সান ফার্মাসিউটিক্যালস নিউইয়র্কের অর্গানন অ্যান্ড কোম্পানিকে ১,১৭৫ কোটি ডলারে অধিগ্রহণ করেছে, যা প্রায় দুই দশকে ভারতীয় কোম্পানির সবচেয়ে বড় বিদেশি চুক্তি। টাটা মোটরস, কোফোর্জের মতো কোম্পানিগুলোও বিদেশে বড় বিনিয়োগ করছে। গ্রান্ট থর্নটনের তথ্যমতে, ২০২৫ সালে ভারতীয় কোম্পানিগুলো বিদেশে ১৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের ব্যবসা পরিবেশের অসন্তোষ, বৈশ্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বাজার, প্রযুক্তি ও সরবরাহ শৃঙ্খলার ঝুঁকি কমানো এর প্রধান কারণ।