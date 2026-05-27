বিশ্ববাণিজ্য

ভারতীয় কোম্পানির বিদেশমুখী বিনিয়োগের ঢেউ

যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমছেছবি: রয়টার্স

এপ্রিলের শেষ দিকে ভারতের সান ফার্মাসিউটিক্যালস নিউইয়র্কের অর্গানন অ্যান্ড কোম্পানিকে ১,১৭৫ কোটি ডলারে অধিগ্রহণ করেছে, যা প্রায় দুই দশকে ভারতীয় কোম্পানির সবচেয়ে বড় বিদেশি চুক্তি। টাটা মোটরস, কোফোর্জের মতো কোম্পানিগুলোও বিদেশে বড় বিনিয়োগ করছে। গ্রান্ট থর্নটনের তথ্যমতে, ২০২৫ সালে ভারতীয় কোম্পানিগুলো বিদেশে ১৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের ব্যবসা পরিবেশের অসন্তোষ, বৈশ্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বাজার, প্রযুক্তি ও সরবরাহ শৃঙ্খলার ঝুঁকি কমানো এর প্রধান কারণ।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বিশ্ববাণিজ্য থেকে আরও পড়ুন