দুই বিশ্ব তেলযুদ্ধ বদলে দেয় বিশ্বের মানচিত্র

দুই বিশ্ব তেলযুদ্ধ বদলে দেয় বিশ্বের মানচিত্র
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তেলের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ট্যাংক, মোটরসাইকেল, বিমান, পরিবহন ট্রাক—সবকিছুতেই তেলচালিত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে থাকে। এর ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসে। অনেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ‘দা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড অয়েল ওয়ার’ বা তেলের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বলে থাকেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তেলের ভূমিকা শুধু রসদ জোগানের বিষয় ছিল না; এটি ছিল যুদ্ধের এমন একটি নির্ধারক দিক, যা সামরিক কৌশল ঠিক করেছে এবং শেষ পর্যন্ত কে জিতবে, সেটাও অনেকাংশে নির্ধারণ করেছে।