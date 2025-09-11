বিশ্ববাণিজ্য

বিশ্বের শীর্ষ ১০ ধনীর স্ত্রীরা কী করেন

বিশ্বে তিন হাজারের বেশি বিলিয়নিয়ার বা শতকোটিপতি আছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন সবার একরকম নয়। অনেকে একাধিক বিবাহবিচ্ছেদ ও সম্পর্ক ভাঙার পর একাকী জীবন কাটাচ্ছেন। আর দশজন মানুষের মতো তাঁদের জীবনেও চলে ভাঙা–গড়ার খেলা। দেখা যাক, ফোর্বসের শীর্ষ ১০ তালিকায় থাকা ধনীদের স্ত্রী কারা এবং এই ধনীদের ব্যক্তিজীবনই বা কেমন।

বাণিজ্য ডেস্ক
২৮ জুন জেফ বেজোস ও লরেন সানচেজ বিয়ে করেন ইতালির ভেনিসের কানারেজিও এলাকার মধ্যযুগীয় গির্জা মাদোনা দেল অর্তোয়।ছবি: রয়টার্স

ইলন মাস্ক

ইলন মাস্ক
ফাইল ছবি: রয়টার্স

বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্কের বিবাহিত জীবন বর্ণময়। টেসলা ও স্পেসএক্সের প্রধান নির্বাহী এই প্রযুক্তি ধনকুবেরের সন্তান মোট ১৪টি; তাঁর সন্তানের মা মোট তিনজন নারী। ২০০০ সালে মাস্ক প্রথম বিয়ে করেছিলেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমিকা জাস্টিন মাস্ককে। তাঁদের ছয় সন্তানও রয়েছে; কিন্তু ২০০৮ সালে সম্পর্ক ভেঙে যায়। পরে মাস্ক আবার প্রেমে পড়েন ইংরেজ অভিনেত্রী টালুলাহ রাইলির। ২০১০ সালে তাঁদের বিয়ে হয়; কিন্তু দুই বছরের মধ্যেই ২০১২ সালে বিচ্ছেদ ঘটে। অবাক করা বিষয়, ২০১৩ সালে তাঁরা আবার এক হয়ে যান এবং দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। তবে ২০১৬ সাল থেকে স্থায়ীভাবে আলাদা হয়ে যান। মাস্ক বর্তমানে বৈবাহিক সম্পর্কে নেই।

ল্যারি এলিসন 

ল্যারি এলিসন
রয়টার্স

ওরাকলের সহপ্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অবদান রাখার জন্য যেমন তিনি পরিচিত, তেমনি ব্যক্তিজীবনে বিলাসী ‘প্লেবয়’। এই শতকোটিপতি এ পর্যন্ত চারবার বিয়ে করেছেন এবং চারবার বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন। ৮০ বছর বয়সী এই টাইকুনের আগের স্ত্রীরা হলেন অ্যাডা কুইন, ন্যান্সি হুইলার জেনকিনস, বারবারা বুথ ও মেলানি ক্রাফট। বর্তমানে ল্যারি ৩৩ বছর বয়সী চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অভিনেত্রী নিকিতা কানের সঙ্গে সম্পর্কে আছেন। বয়সের ব্যবধান ৪৭ বছর হলেও তাঁরা বেশ স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করছেন।

মার্ক জাকারবার্গ

মার্ক জাকারবার্গ ও প্রিসিলা চ্যান
রয়টার্স

মার্ক জাকারবার্গ বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ ধনী। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ২৫৭ দশমিক ৭ বিলিয়ন বা ২৫ হাজার ৭৭০ কোটি ডলার। ফেসবুকের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এই উদ্যোক্তার স্ত্রী একজন সমাজসেবী। তিনি আগে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন। এই দম্পতি ২০১২ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের বন্ধুত্ব কলেজজীবন থেকেই।

জেফ বেজোস

জেফ বেজোস
রয়টার্স

অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস বিশ্বের চতুর্থ শীর্ষ ধনী। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ২৪৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন বা ২৪ হাজার ৩৮০ কোটি মার্কিন ডলার। তিনি ১৯৯৩ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ম্যাকেনজি স্কটের সঙ্গে সংসার করেছেন। বিচ্ছেদের পর তিনি লরেন সানচেজের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান। লরেন সানচেজ মার্কিন গণমাধ্যমের অন্যতম জনপ্রিয় উপস্থাপক। জেফ ও লরেন ২০২৩ সালের মে মাসে বাগদান করেন। চলতি বছর তাঁরা বিয়ে করেন। সেই বিয়েও ছিল ইতিহাসের অন্যতম জাঁকজমকপূর্ণ।

ল্যারি পেজ

ল্যারি পেজ
রয়টার্স

গুগলের সাবেক প্রধান নির্বাহী ল্যারি পেজ ও তাঁর স্ত্রী লুসিন্ডা সাউথওয়ার্থকে ব্যবসায়িক দুনিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় দম্পতি। এই আকর্ষণীয় দম্পতি ২০০৭ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের সন্তান দুটি। ল্যারি বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম শীর্ষ ধনী। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১৯৫ দশমিক ৮ বিলিয়ন বা ১৯ হাজার ৫৮০ কোটি মার্কিন ডলার। লুসিন্ডা জিনতত্ত্ববিষয়ক খ্যাতনামা গবেষক।

সের্গেই ব্রিন

সের্গেই ব্রিন
রয়টার্স

বিশ্বের এই ষষ্ঠ শীর্ষ ধনীর সম্পদের মূল্য ১৮১ দশমিক ৭ বিলিয়ন বা ১৮ হাজার ১৭০ কোটি ডলার। গুগলের সহপ্রতিষ্ঠাতা সের্গেই ব্রিনের ব্যক্তিজীবনে রয়েছে নানা উত্থান-পতন। তিনি ২০০৭ সালে বায়োটেক উদ্যোক্তা অ্যান ভজসিকিকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। তাঁদের সংসারে জন্ম নেয় দুই সন্তান—২০০৮ সালে ছেলে এবং ২০১১ সালে মেয়ে। ২০১৫ সালে এই সম্পর্কের ইতি ঘটে। পরে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে ব্রিন আইন-প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা নিকোল শানাহানকে বিয়ে করেন; কিন্তু এ দাম্পত্যও টেকেনি। ২০২২ সালের শুরুতে বিচ্ছেদের আবেদন করেন ব্রিন; ২০২৩ সালে তা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়।

বার্নার্ড আর্নল্ট

বার্নার্ড আর্নল্ট
রয়টার্স

বিশ্বের সপ্তম শীর্ষ ধনী বার্নার্ড আর্নল্ট দুবার বিয়ে করেছেন। দুই ঘরে জন্ম নেওয়া তাঁর পাঁচ সন্তানের সবাই যুক্ত আছে বিলাসপণ্যের সাম্রাজ্য এলভিএমএইচের সঙ্গে। প্রথম স্ত্রী অ্যান দ্যুভাভরিনের সঙ্গে আর্নল্টের সংসারে জন্ম নেয় দুই সন্তান—ডেলফিন ও অঁতোয়ান। পরে তিনি বিয়ে করেন কানাডীয় কনসার্ট পিয়ানোবাদক হেলেন মার্সিয়েকে। তাঁদের সংসারে তিন সন্তান—আলেকজান্দ্র, ফ্রেদেরিক ও জঁ। আর্নো পরিবার বর্তমানে প্যারিসে বসবাস করছে। এখন তাঁর মোট সম্পদ ১৫২ দশমিক ৬ বিলিয়ন বা ১৫ হাজার ২৬০ কোটি ডলার।

স্টিভ বালমার

স্টিভ বালমার
রয়টার্স

বিশ্বের অষ্টম শীর্ষ ধনী স্টিভ বালমারের স্ত্রী কনি স্নাইডার। তাঁদের সংসারে তিন ছেলে রয়েছে। বালমার পরিবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের হান্টস পয়েন্টে বসবাস করেন। এই দম্পতি দাতব্য কার্যক্রমেও ব্যাপকভাবে যুক্ত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে তাঁরা শত শত কোটি ডলার দান করেছেন, বিশেষ করে শিশুর প্রাক্‌–প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে। তাঁর স্ত্রী মূলত সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত।

ওয়ারেন বাফেট

ওয়ারেন বাফেট
রয়টার্স

বিনিয়োগের জগতে ‘ওরাকল অব ওমাহা’ ও স্টক মার্কেটের রাজা নামে খ্যাত ওয়্যারেন বাফেটের ব্যক্তিজীবনও কম আলোচিত নয়। বর্তমানে বাফেট সংসার করছেন অ্যাস্ট্রিড মেনকসের সঙ্গে। আগে রেস্তোরাঁর হোস্টেস হিসেবে কাজ করা অ্যাস্ট্রিড তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় সহায়ক। এর আগে বাফেট মার্কিন সমাজকর্মী স্যুসান বাফেটের সঙ্গে সংসার করেছেন ১৯৫২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে বাফেটের সম্পদের মূল্য ১৪৯ দশমিক ৪ বিলিয়ন বা ১৪ হাজার ৯৪০ কোটি ডলার।

১০

জেনসেন হুয়াং

এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াং
রয়টার্স

এনভিডিয়ার সহপ্রতিষ্ঠাতা জেনসেন হুয়াংয়ের স্ত্রী লরি মিলস হুয়াং। তিনি ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। সংসারে তাঁদের দুটি সন্তান স্পেন্সার ও ম্যাডিসন। তাঁরা দুজনই বর্তমানে এনভিডিয়ায় কর্মরত। এই পরিবার বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করছেন। সেই সঙ্গে হাওয়াই ও সান ফ্রান্সিসকোতে তাঁদের বাড়ি আছে। দাতব্য কর্মকাণ্ডে তাঁদের অবদানও সমানভাবে পরিচিত।

সূত্র: ফোর্বস, বলিউড শাদিস ডট কম

বিশ্ববাণিজ্য থেকে আরও পড়ুন