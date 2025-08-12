পণ্যের দাম বাড়াতে ওয়ালমার্ট ও নাইকির মতো বড় ব্র্যান্ডের নতুন ট্যাগ ব্যবহার

পণ্যের দাম বাড়াতে ওয়ালমার্ট ও নাইকির মতো বড় ব্র্যান্ডের নতুন ট্যাগ ব্যবহার
পাল্টা শুল্ক কার্যকরের পর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্যের দাম বাড়াতে নতুন ট্যাগ লাগাতে শুরু করেছে। এর মধ্যে বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড ওয়ালমার্ট, টার্গেট, নাইকির মতো বড় বড় ব্র্যান্ডগুলো রয়েছে। তবে পণ্যে বাড়তি দামের ট্যাগ দেখে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন ক্রেতারা।
এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বিক্রেতা ওয়ালমার্টের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে সম্প্রতি মার্সেডিজ চ্যান্ডলার নামে একজন ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী একটি ভিডিও শেয়ার করেন। এতে তিনি দাবি করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ তৈরি পোশাক ও ব্যাগসহ অন্যান্য পণ্যের দাম বেশ বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাঁর পোস্টটির শিরোনাম ‘ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক পুরোদমে কার্যকর!’ ভিডিও পোস্টে দেখা যায়, চ্যান্ডলার ওয়ালমার্টের পোশাক সেকশন ঘুরে ঘুরে পুরোনো ও নতুন দামের ট্যাগের তুলনা করছেন। কিছু পোশাকে পুরোনো ট্যাগ তুলে নতুন দামের ট্যাগ বসানো হয়েছে। আবার কিছু পোশাকে পুরোনো ট্যাগের ওপর নতুন দাম বসানো হয়েছে।
ভিডিওতে চ্যান্ডলার বলেন, ‘বন্ধুরা, শুল্ক এখন সক্রিয়ভাবে কার্যকর।’ তিনি বলেন, ‘ওয়ালমার্টের এই পোশাকগুলো দেখুন। সব ট্যাগের নিচের অংশ কেটে ফেলা হয়েছে, কিন্তু একটি খুঁজে পেলাম যেখানে নিচের অংশ এখনো আছে—দাম ১০.৮৯ ডলার। এখন সেটি বাড়িয়ে করা হয়েছে ১১.৯৮ ডলার।’
চ্যান্ডলার শিশুদের একটি পোশাক দেখান, যেটির পুরোনো দাম ছিল ৬.৮৯ ডলার, এখন করা হয়েছে ১০.৯৮ ডলর। একটি ব্যাকপ্যাকের দাম আগে ছিল ১৯.৯৭ ডলার, যা বেড়ে হয়েছে ২৪.৯৭ ডলার। তার মানে ব্যাকপ্যাকটির দাম বেড়েছে ৪ ডলার। চ্যান্ডলার বলেন, ‘আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস না করেন, তবে আপনার স্থানীয় ওয়ালমার্ট বা টার্গেটের বিক্রয়কেন্দ্রে গিয়ে দেখে আসুন।’
যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৭ আগস্ট থেকে বিভিন্ন দেশের পণ্য প্রবেশে বিভিন্ন হারে পাল্টা শুল্ক কার্যকর হয়। যেমন ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার পণ্যে ১৯ শতাংশ, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশি পণ্যে ২০ শতাংশ, ভারতের পণ্যে ২৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক বসেছে। যদিও চলতি মাসের শেষ দিকে ভারতীয় পণ্যের ওপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক বসবে। গত ২ এপ্রিল প্রথম পাল্টা শুল্ক ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ৯ এপ্রিল অবশ্য সেটি কার্যকরের সময়সীমা ৯০ দিন পিছিয়ে দেন। যদিও সব দেশের ওপর ন্যূনতম ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সংশোধিত পাল্টা শুল্কের সঙ্গে এই ১০ শতাংশ সমন্বয় করা হয়েছে।
দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট–এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ল্যাবের হিসাব অনুযায়ী, পাল্টা শুল্ক কার্যকরের পর চামড়ার জুতা ও ব্যাগের দাম ৩৯ শতাংশ এবং পোশাকের দাম ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। এ ছাড়া খাবারের দাম ৩ শতাংশের বেশি, তাজা ফলমূল ৭ শতাংশ পর্যন্ত এবং গাড়ির দাম ১২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।
প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, ওয়ালমার্ট ইতিমধ্যে শিশুদের পণ্য, রান্নাঘরের সামগ্রী ও খেলনার দাম বাড়িয়েছে। নাইকি তাদের কিছু জুতার দাম বাড়াচ্ছে। প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল আগস্ট থেকে কিছু পণ্যের দাম ২ দশমিক ৫ শতাংশ বাড়াবে বলে জানিয়েছে। তাদের অনুমান, শুধু এ বছরই শুল্কজনিত খরচ মেটাতে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে।