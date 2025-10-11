রুপার দামও ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ
বিশ্ববাজারে সোনার দাম যেন হু হু করে বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে রুপার দামও। চলতি বছর বিশ্ববাজারে এ পর্যন্ত রুপার দাম প্রায় ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। খবর সিএনএনের
সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার স্পট মার্কেটে প্রতি আউন্স রুপার দাম ৫১ ডলার ছুঁয়েছে। বিশ্ববাজারে রুপার এই দাম গত চার দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। ১৯৮০ সালের পর এই প্রথম ৫০ ডলারের সীমা অতিক্রম করেছে মূল্যবান ধাতুটি।
বিশ্ববাজারের পাশাপাশি দেশেও সোনা ও রুপার দাম বাড়ছে। সর্বশেষ মূল্যবৃদ্ধির পরে গত বৃহস্পতিবার থেকে ভালো মানের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে হয়েছে ২ লাখ ৯ হাজার টাকা। এটি দেশের ইতিহাসে সোনার সর্বোচ্চ দাম। অন্যদিকে ভালো মানের এক ভরি রুপার দাম হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা (৪ হাজার ৯৫১ টাকা), যা অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, সোনার পাশাপাশি নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে রুপার দিকেও ঝুঁকছেন অনেকে। এ অবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধি ও সরবরাহ সংকটের কারণে রুপার দাম বাড়ছে।
মূলত চলতি বছর ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় ভুগছেন বিনিয়োগকারীরা। এর সঙ্গে রয়েছে মার্কিন পাল্টা শুল্কনীতি, মূল্যস্ফীতি, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের অস্থিরতা ও সরকারি ঋণ নিয়ে উদ্বেগ। এসব কারণে চলতি বছর বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনা ও রুপার মতো সম্পদ তথা বিনিয়োগের দিকে আগ্রহ বাড়িয়েছেন।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সিলভার ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাইকেল ডি রিয়েঞ্জো বলেন, বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়লে মানুষ সোনা বা রুপার মতো সম্পদের দিকে ঝোঁকে। সাধারণত রুপার দাম সোনার দামকে অনুসরণ করে। অর্থাৎ সোনার দাম বাড়লে রুপার দামও বাড়ে।
মূল্যবান ধাতুর জন্য ঐতিহাসিক বছর
শুধু বিনিয়োগই নয়, শিল্প খাতেও রুপার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ডেটা সেন্টার, সোলার প্যানেল, স্মার্টফোনসহ নানা পণ্যে সিলভার বা রুপা অপরিহার্য উপকরণ।
ইন্টারন্যাশনাল নেদারল্যান্ডেন গ্রুপের (আইএনজি) কমোডিটি বিশ্লেষক ইভা মানথে বলেন, ‘শিল্প খাতে ব্যবহার ও নিরাপদ বিনিয়োগ—এই দ্বৈত ভূমিকা ২০২৫ সালকে রুপার জন্য ঐতিহাসিক বছরে পরিণত করেছে।’
বিশ্লেষকেরা জানান, সরবরাহ ঘাটতিও রুপার মূল্যবৃদ্ধির আরেকটি কারণ। আন্তর্জাতিক মূল্যবান ধাতুবিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান জেনার মেটালসের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিটার গ্রান্ট বলেন, খনি থেকে রুপার উৎপাদন অনেকটা স্থবির রয়েছে। এ কারণে রুপার বাজার টানা পাঁচ বছর ধরে একধরনের ঘাটতিতে রয়েছে। একদিকে চাহিদা বাড়ছে, অন্যদিকে সরবরাহ কম। ফলে দাম বাড়ছে।
সোনা ও রুপা দুটোই ঊর্ধ্বমুখী
সিএনএন বলছে, গত দুই বছরে সোনার দামও দ্রুত বেড়েছে। কারণ, বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য আর্থিক খাত থেকে অর্থ সরিয়ে নিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোও ডলার–নির্ভরতা কমিয়ে সোনার মজুত বাড়াচ্ছে, যা দামের ঊর্ধ্বগতিকে আরও বাড়িয়েছে।
এই নিরাপদ বিনিয়োগপ্রবণতা সোনার পাশাপাশি রুপা ও প্লাটিনামের দিকেও ছড়িয়েছে। এ কারণে, চলতি বছরে রুপার দাম বেড়েছে প্রায় ৭৫ শতাংশ; আর প্লাটিনামের দাম বেড়েছে ৮০ শতাংশ। একই সময়ে সোনার দাম বেড়েছে ৫১ শতাংশ। অর্থাৎ সোনার দামের চেয়েও রুপা ও প্লাটিনামের মূল্যবৃদ্ধির হার বেশি।