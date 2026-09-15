লোহিত সাগরের উপকূলে নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে হুতিদের, যেভাবে তারা শুল্ক–কর আদায় করে

লোহিত সাগরের উপকূলে নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে হুতিদের, যেভাবে তারা শুল্ক–কর আদায় করে
ইয়েমেনের লোহিত সাগর উপকূল ধরে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে হুতিরা। দেশটির উপকূলীয় অঞ্চলের বেশ কিছু এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তারা। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, নতুন দখল করা অঞ্চল থেকে হুতিরা কতটা অর্থনৈতিক সুবিধা নিতে পারবে।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, ভূখণ্ড দখলের ফলে তাদের সামরিক সক্ষমতা বাড়বে ঠিক, কিন্তু সেখান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থের বড় উৎস তৈরি হবে, তেমন সম্ভাবনা কম। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে তা কঠিন।
দীর্ঘদিন ধরেই ইয়েমেনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার নিয়ন্ত্রণ হুতিদের হাতে। এর মধ্যে বন্দরনগরী হোদেইদাও আছে। ফলে সাম্প্রতিক অগ্রযাত্রার আগেই শুল্ক, কর ও বিভিন্ন ধরনের শুল্ক আদায়ের মাধ্যমে তাদের বড় ধরনের রাজস্বভিত্তি গড়ে উঠেছে।
আল-জাজিরার ইয়েমেনবিষয়ক সম্পাদক আহমেদ আল-শালাফি বলেন, সাম্প্রতিক অগ্রযাত্রা মূলত ‘ভৌগোলিক ও সামরিক অর্জন’, অর্থনৈতিক নয়। কেননা হুতিরা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার নয়, তার সঙ্গে আছে নিষেধাজ্ঞা। ফলে সম্প্রতি তারা যেসব এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে, সেখান থেকে তারা যে বাণিজ্যিক সুবিধা নিতে পারবে, তেমন সম্ভাবনা কম।
২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে ইয়েমেনের রাজধানী সানা দখলের পর হুতিরা কর, শুল্ক, জাকাতসহ বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলে। মোকা সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের জুলাইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়, এ ব্যবস্থা এক ধরনের ‘সমান্তরাল অর্থনীতি’।
প্রতিবেদনটির হিসাবে, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে বছরে প্রায় ২৫০ কোটি ডলারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আর্থিক সম্পদ তৈরি হয়। এর মধ্যে কর ও শুল্ক থেকে প্রায় ৮০ কোটি ডলার এবং বিভিন্ন অতিরিক্ত ফি ও আদায় থেকে আরও ৬০ কোটি ডলার আসে। যুদ্ধের জন্য নগদ ও পণ্যসহায়তা হিসেবে পাওয়া যায় প্রায় ৩০ কোটি ডলার। এ ছাড়া ব্যবসা, পরিবহন, সেবা ও বিভিন্ন মাশুল বাবদ অতিরিক্ত খরচও এ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত।
বেসরকারি খাতেও নিয়ন্ত্রণ
হুতিদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ শুধু রাজস্ব আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সানা সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের জুলাইয়ের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি কোম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা ৪ হাজার ২২৫টি বাণিজ্যিক এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করেছে হুতি কর্তৃপক্ষ। এসব প্রতিষ্ঠানের জায়গায় হুতিদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সুযোগ দেওয়া হতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
তবে হুতিরা বলেছে, তিন বছর ধরে নিবন্ধন নবায়ন না করায় এসব এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
ইয়েমেন অ্যান্ড গালফ সেন্টার ফর স্টাডিজের অর্থনীতি গবেষক হুসাম আল-সাইদি অবশ্য মনে করেন, বেসরকারি খাতের এই পুনর্গঠন পরিকল্পিত। তাঁর মতে, এর মাধ্যমে বিদ্যমান ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে মালিকানা পরিবর্তন করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তন হচ্ছে হুতিদের অনুকূলে। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সমঝোতা বা সামরিক বিজয়—যে পরিস্থিতিই আসুক, হুতিদের হাতে যাতে নিজস্ব অর্থের প্রবাহ থাকে, তা নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য।
হুতিরা অবশ্য বেসরকারি খাত নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পদক্ষেপের লক্ষ্য দেশীয় উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার। তার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনার প্রক্রিয়া সহজতর করা।
মোকা সেন্টারের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রায় ৬৮ হাজার বাণিজ্যিক নথির মধ্যে ২৬ শতাংশ সাধারণ বাণিজ্য ও আমদানিসংক্রান্ত ব্যবসার, ১৮ শতাংশ খাদ্যপণ্যের ব্যবসার।
তেলবাণিজ্য ও চোরাচালান
অভ্যন্তরীণ রাজস্বের পাশাপাশি তেলবাণিজ্য ও চোরাচালানও হুতিদের অর্থের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে দেখছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় জানুয়ারিতে অভিযোগ করে, অবৈধ তেল বিক্রির মাধ্যমে হুতিরা বছরে ২০০ কোটি ডলারের বেশি আয় করে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, ইরান হুতিদের তেল সরবরাহ করে। এসব লেনদেন পরিচালিত হয় দুবাইভিত্তিক ইরানি মালিকানাধীন বা ইরানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির মাধ্যমে।
আল-সাইদির মতে, হুতিরা দীর্ঘদিন ধরেই জ্বালানি খাতে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। চোরাচালানের মাধ্যমে আনা তেল দেশের বাজারে বিক্রি ও একচেটিয়া দামের সুবিধা নেওয়া—এসবের মাধ্যমেও তারা আয় করে।
অস্ত্র, তেল ও অর্থ পাচারে চোরাচালান নেটওয়ার্ক ব্যবহারের অভিযোগ আছে হুতিদের বিরুদ্ধে। আল-সাইদির দাবি, ইরানের তেল তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করা হয়। পরবর্তীকালে জটিল আর্থিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সেই অর্থ হুতিদের কাছে পৌঁছায়। এসব লেনদেনে ক্রিপ্টোকারেন্সি ও স্থানীয় মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানও ব্যবহার করা হয় বলে জানান তিনি।
হুতিদের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আছে। যুক্তরাষ্ট্র হুতিদের ‘ফরেন টেররিস্ট অর্গানাইজেশন’ ও ‘স্পেশালি ডেজিগনেটেড গ্লোবাল টেররিস্ট’ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ইয়েমেন–সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাব্যবস্থার আওতায়ও হুতিদের ওপর অস্ত্রসংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা আছে। তবে ইরানি জ্বালানি ব্যবহার করে অর্থ সংগ্রহ করা হয়—হুতিরা এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
বেতন বন্ধ, বাড়ছে অর্থনৈতিক চাপ
হুতিদের এই রাজস্বব্যবস্থা এমন সময়ে চলমান, যখন ইয়েমেনে চলছে গভীর অর্থনৈতিক ও মানবিক সংকট। জাতিসংঘের হিসাবে, গত মার্চে দেশটির ২ কোটি ২৩ লাখ মানুষের মানবিক সহায়তা ও সুরক্ষা প্রয়োজন ছিল।
হুতিদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সরকারি কর্মচারীদের বড় অংশ বছরের পর বছর বেতন পাচ্ছেন না। এ সময় নিত্যপণ্যের দাম ও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে। ফলাফল, হুতিদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বাড়ছে গণ–অসন্তোষ।
আল-শালাফির মতে, দেশের অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে যুদ্ধ ও সামরিক সংঘাতের যোগসূত্র স্থাপন করেছে হুতিরা। যুদ্ধের দোহাই দিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের কর ও চাঁদা আদায় করছে। সামরিক ব্যয় নির্বাহের যুক্তি দিয়ে এসব করছে তারা। সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে বিলম্বের যুক্তিও দেখাচ্ছে।
হুতিদের দাবি, ইয়েমেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদর দপ্তর সরকার নিয়ন্ত্রিত এডেনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তেল ও গ্যাস থেকে যে রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া, তার নিয়ন্ত্রণও হাতছাড়া হয়েছে। তাদের দাবি, এসব কারণে সরকারি কর্মচারীদের বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সে জন্য সৌদি আরবকে দায়ী করেছে হুতিরা।
বাব আল-মানদেবের নিয়ন্ত্রণ থেকে কী লাভ
হুতিদের সাম্প্রতিক অগ্রযাত্রার পর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, লোহিত সাগরের উপকূল, বন্দর ও বাব আল-মানদেব প্রণালির আশপাশের এলাকার নিয়ন্ত্রণ থেকে হুতিদের কতটা অর্থনৈতিক লাভ হবে।
আল-শালাফির মতে, বাব আল-মানদেব ও মোকা উপকূলের নিয়ন্ত্রণ থেকে হুতিদের যে খুব একটা অর্থনৈতিক সুবিধা হবে, তেমন নয়; বরং এ নিয়ে নতুন সংঘাতের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।
ইতিমধ্যে ইয়েমেনে হুতি ও সরকার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় পৃথক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ এক দেশে দুটি সমান্তরাল অর্থনীতি। আল-সাইদির মতে, এই বিভক্ত অর্থনীতি থেকে বের হতে হলে হয় সামরিকভাবে এক পক্ষকে পুরো ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে অথবা পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে।