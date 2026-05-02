তেলসংকটের পর কি চীনের ইভির রাজত্ব আসছে
বেইজিং অটো শোতে যান্ত্রিক পা ম্যাসাজ, মুভেবল সিট, কারাওকে ও প্রোজেক্টর হেডলাইটের মতো উদ্ভাবনী সুবিধার স্মার্ট বৈদ্যুতিক গাড়িতে (ইভি) চীনের প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছে। ইরান যুদ্ধজনিত তেলমূল্য বৃদ্ধি এবং চীনের সাশ্রয়ী, বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন বৈশ্বিক গাড়ি শিল্পকে চ্যালেঞ্জ করছে। যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে চীনা ইভি প্রবেশে বাধা দিলেও, ইউরোপে চীনা গাড়ির বিক্রি বাড়ছে। বিওয়াইডির মতো চীনা কোম্পানিগুলো বৈশ্বিক বাজারে দ্রুত বিস্তার লাভ করে বৈদ্যুতিক ভবিষ্যৎ গঠনে নেতৃত্ব দিতে চাইছে।