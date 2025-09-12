টানা বাড়ছে সোনার দাম, বেচাবিক্রিতে ধস

বিশ্ববাজারের প্রভাব
টানা বাড়ছে সোনার দাম, বেচাবিক্রিতে ধস
বৈশ্বিক অস্থিরতায় বিশ্ববাজারেও সোনার দাম ঊর্ধ্বমুখী। তাতে বিশ্ববাজারের পাশাপাশি দেশের বাজারেও দাম বেড়ে চলেছে মূল্যবান এই ধাতুর। কেবল চলতি মাসেই সোনার দাম বেড়েছে ভরিতে ১০ হাজার টাকা। দামের অস্থিরতার কারণে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেচাবিক্রিতে ধস নেমেছে।
একাধিক জুয়েলারি ব্যবসায়ী বলছেন, কয়েক বছর ধরে সোনার দাম অত্যধিক। সে জন্য বিয়েশাদি কিংবা পারিবারিক অনুষ্ঠান ছাড়া খুব কম মানুষই সোনার অলংকার কেনেন। হঠাৎ সোনার দাম বাড়তে থাকায় দোকানে ক্রেতার আনাগোনা আরও কমে গেছে। বিশ্ববাজারে দাম বাড়লে দেশের বাজারেও সোনার মূল্য আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। যদিও দেশে বৈধপথে দেশে সোনা আমদানি হাতেগোনা। তার পরও বিশ্ববাজারের প্রভাবে দেশে দাম আরও বাড়লে ছোট ও মাঝারি জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিপদে পড়বে বলে জানান খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির (বাজুস) তথ্যানুযায়ী, চলতি মাসের শুরুতে দেশে ২২ ক্যারেট মানের প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৭৫ হাজার ৭৮৮ টাকা। সর্বশেষ গত বুধবার পর্যন্ত পাঁচ দফায় দাম বেড়ে তা ১ লাখ ৮৫ হাজার ৯৪৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে। তার মানে ১০ দিনের ব্যবধানে ভরিতে দাম বেড়েছে ১০ হাজার ১৫৯ টাকা।
বিশ্ব অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সোনার দামের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা মানে সোনার বাজারে মূল্যবৃদ্ধি। কারণ, অস্থির সময়ে বিভিন্ন দেশ সোনায় বিনিয়োগ করে। ঐতিহাসিকভাবেও দেখা গেছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময়ে সোনার দাম সবচেয়ে বেশি বাড়ে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় অর্থাৎ ২০২০ সালের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে বিশ্ববাজারে প্রতি আউন্স (৩১.১০৩৪৭৬৮ গ্রাম) সোনার দাম ২ হাজার ৭০ ডলার ছাড়িয়ে যায়।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত মাসের শুরুতে বিভিন্ন দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করলে বিশ্ব অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তাতে বিশ্ববাজারে সোনার দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। তখন দর ওঠে আউন্সপ্রতি ৩ হাজার ৪০০ মার্কিন ডলারে।
বর্তমানে বিশ্ববাজারে সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৩ হাজার ৬০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এই মূল্যবৃদ্ধির পেছনে প্রধান কয়েকটি কারণের মধ্যে রয়েছে। যেমন ভূরাজনৈতিক উত্তেজনাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ। মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড) আগামী সপ্তাহে সুদহার কমাতে পারে। এসব কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম বাড়ছে। স্পট মার্কেটে গত বুধবার এক পর্যায়ে এক আউন্স সোনার দাম ৩ হাজার ৬৫৪ ডলারে দাঁড়ায়।
রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অস্ট্রেলিয়ান ঋণদাতা এএনজেড গ্রুপ গত বুধবার সোনার দামের পূর্বাভাস আগের চেয়ে বাড়িয়েছে। তাদের পূর্বাভাস বছরের শেষ দিকে সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৩ হাজার ৮০০ ডলার থেকে পারে। আগামী জুন নাগাদ সেই দাম চার হাজার ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে।
দেশের জুয়েলারি ব্যবসা নিয়ে জানতে চাইলে জুয়েলার্স সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান আমিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ব্যবসার অবস্থা একেবারে শোচনীয়। দাম বাড়তে থাকায় ব্যবসা ব্যাপকভাবে পড়ে গেছে। দোকানে ক্রেতা নেই বললেই চলে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিশ্ববাজারে দাম বাড়লে দেশের বাজারেও সোনার দাম আরও বাড়তে পারে।
এদিকে দাম বেশি হওয়ায় অনেকেই সোনার অলংকার কেনার বদলে বিক্রি করছেন। জুয়েলার্স ব্যবসায়ীরা বলছেন, অনেক গ্রাহক আগে কেনা গয়না এখন বেশি দামে বিক্রি করে দিচ্ছেন। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, আপনি পাঁচ বছর আগে ২২ ক্যারেটের এক ভরি ওজনের অলংকার ৬৯ হাজার ৮৬৭ টাকায় কিনেছিলেন। এখন সেটি বিক্রি করতে গেলে আপনি প্রায় ১ লাখ ৫৪ হাজার টাকা পাবেন। তাতে ভরিতে আপনার লাভ হবে ৮৪ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, গয়না বিক্রি করতে গেলে বর্তমান ওজন থেকে ১৭ শতাংশ বাদ দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
দাম কি আরও বাড়বে
দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় সোনার ভরি ছিল ১৭০ টাকা। তার পরের পাঁচ দশকে সোনার দাম বেড়ে ১ হাজার ৯৩ গুণ হয়েছে। এখন ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম প্রায় ১ লাখ ৮৬ হাজার টাকা। এর মধ্যে গত আড়াই দশকে সোনার দাম বেশি বেড়েছে।
জুয়েলার্স সমিতির তথ্যানুযায়ী, ২০০০ সালে ২২ ক্যারেটের সোনার ভরি ছিল ৬ হাজার ৯০০ টাকা। পরের পাঁচ বছরে সেটি দ্বিগুণ হয়। ২০১০ সালে সোনার দাম তিন গুণ বেড়ে হয় ৪২ হাজার ১৬৫ টাকা। ২০১৫ সাল পর্যন্ত দাম খুব একটা না বাড়লেও তার পরের পাঁচ বছরে ভরিপ্রতি দাম প্রায় ২৭ হাজার টাকা বেড়ে যায়। ২০২২ সালে সোনার দাম ছিল সর্বোচ্চ ৮৮ হাজার টাকা। পরের বছর ২১ জুলাই সোনার দাম প্রথমবারের মতো ১ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রথমবার সোনার দাম দেড় লাখ টাকা ছাড়ায়।
সোনার দাম আরও বাড়বে কি না, জানতে চাইলে জুয়েলার্স সমিতির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, দেশে সোনার দাম দুই লাখ টাকা ছুঁতে বাকি আছে মাত্র ১৫ হাজার টাকা। বিশ্ববাজারে সোনার দাম আর ১০০ থেকে ১২০ ডলার বাড়লে দেশের বাজারেও দুই লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সোনার বাজার খুবই অস্থির। ফলে কারও অলস টাকা পড়ে থাকলে সোনায় বিনিয়োগ করতে পারে। অন্যথায় বিনিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।