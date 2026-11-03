মুকেশ আম্বানি এখন এশিয়ার সেরা ধনী, সম্পদ কত বাড়ল

মুকেশ আম্বানি এখন এশিয়ার সেরা ধনী, সম্পদ কত বাড়ল
ভারতের শীর্ষ ধনী মুকেশ আম্বানির সম্পদ এক দিনেই ৮৫০ কোটি ডলার বেড়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠান রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দাম বাড়ার কারণে তাঁর এই সম্পদের মূল্যবৃদ্ধি। মুকেশ আম্বানি এখন এশিয়ার শীর্ষ ধনী। তিনি বাইটড্যান্সের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঝাং ইমিংকে পেছনে ফেলে দিয়েছেন।
গতকাল সোমবার কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছয় বছরের বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হারে বেড়েছে। কিছুদিন আগে আম্বানির নিয়ন্ত্রণাধীন জিও প্ল্যাটফর্মসের শেয়ারবাজারে রেকর্ড অভিষেক হয়। এই ঘটনাও তাঁর সম্পদ বৃদ্ধিতে নতুন গতি যোগ করেছে।
ফোর্বসের রিয়েল টাইম বিলিয়নিয়ার্স তালিকা অনুযায়ী, গতকাল আম্বানির সম্পদ সাড়ে ১০ শতাংশ বেড়ে ৮ হাজার ৮৮০ কোটি ডলার হয়েছে। ফলে বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় তিনি ২৩তম স্থানে উঠে এসেছেন। এখন তিনি এশিয়ার শীর্ষ ধনী। পেছনে ফেলেছেন এশিয়ার শীর্ষ ধনী বাইটড্যান্সের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঝাং ইমিংকে। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৮ হাজার ৪০০ কোটি ডলার।
আম্বানির সম্পদ বৃদ্ধির মূল কারণ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দর বৃদ্ধি। গতকাল বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (বিএসই) কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ১১ দশমিক ৬৪ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ২৯৯ রুপিতে ওঠে। এক দিনে কোম্পানিটির বাজারমূল্য বেড়েছে ১ হাজার ৯০০ কোটি ডলারের বেশি।
রিলায়েন্সের ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদনে প্রত্যাশার চেয়ে ভালো চিত্র দেখা গেছে। ফলে শেয়ারের দামে এই উল্লম্ফন হয়েছে। কোম্পানিটি জুলাই–সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ২৫ হাজার ৫৫০ কোটি রুপি বা প্রায় ২৭০ কোটি ডলার আয় করেছে। অথচ বিশ্লেষকের পূর্বাভাস ছিল, কোম্পানিটি ২১ হাজার ৩৬৭ কোটি রুপি বা প্রায় ২৩৩ কোটি ডলার আয় করতে পারে। বিশেষ করে তেল থেকে রাসায়নিক পণ্য উৎপাদনের ব্যবসা ভালো হওয়া এবং টেলিযোগাযোগ খাতের মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিনিয়োগকারীদের আস্থা বেড়েছে।
গতকাল রিলায়েন্সের শেয়ারের এই উত্থানের আগে ২৮ অক্টোবর শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয় আম্বানির নিয়ন্ত্রণাধীন জিও প্ল্যাটফর্মস। ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ৩২০ কোটি ডলার সংগ্রহ করছে। আইপিওতে জিও প্ল্যাটফর্মসের মূল্যায়ন করা হয়েছিল প্রায় ১০ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। তালিকাভুক্তির প্রথম দিনেই প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দাম বেড়েছে ২৭ শতাংশ।
মুকেশ আম্বানি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তাঁর বাবা ধীরুভাই আম্বানি ১৯৫৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বাজারমূল্যের দিক থেকে এই কোম্পানি এখন ভারতের সবচেয়ে বড়। তেল, গ্যাস, পেট্রোকেমিক্যাল, টেলিযোগাযোগ, খুচরা বিক্রি, গণমাধ্যম, আর্থিক সেবাসহ বিভিন্ন খাতে তাদের ব্যবসা আছে। কোম্পানিটির বাজারমূল্য প্রায় ১৮ হাজার ৬০০ কোটি ডলার।
২০২৬ সালে ফোর্বসের বিশ্বের বৃহত্তম তালিকাভুক্ত কোম্পানির তালিকা ‘গ্লোবাল ২০০০’-এ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অবস্থান ছিল ৫৫তম। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ ১১ হাজার ৯৭০ কোটি ডলার; সম্পদের পরিমাণ ২২ হাজার ৯৬০ কোটি ডলার; মুনাফা ৯১০ কোটি ডলার।