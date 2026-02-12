এডিবির দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের মহাপরিচালক হলেন সোনা শ্রেষ্ঠা

এডিবির দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের মহাপরিচালক হলেন সোনা শ্রেষ্ঠা
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের মহাপরিচালক হিসেবে সোনা শ্রেষ্ঠাকে নিয়োগ দিয়েছে। এ পদে তিনি বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় এডিবির কৌশল ও কার্যক্রমের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেবেন।
আজ এডিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সোনা শ্রেষ্ঠা বলেন, ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নে সহায়তার জন্য এ অঞ্চলের উন্নয়নশীল সদস্যদেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী।’
সোনা শ্রেষ্ঠা একজন উন্নয়নবিশেষজ্ঞ। তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতা ২৭ বছরের বেশি। এর মধ্যে ২৩ বছরই এডিবিতে কাজ করেছেন। এর আগে তিনি দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের উপমহাপরিচালক ছিলেন।
নেপালের নাগরিক সোনা শ্রেষ্ঠা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এ ছাড়া ম্যাসাচুসেটসের স্মিথ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি রয়েছে তাঁর।
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) হলো এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহনশীল ও টেকসই প্রবৃদ্ধি সহায়তায় উন্নয়ন ব্যাংক। সদস্যদেশ ও অংশীদারদের সঙ্গে একযোগে জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এডিবি উদ্ভাবনী আর্থিক উপকরণ ও কৌশলগত অংশীদারত্ব কাজে লাগায়।