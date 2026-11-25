বিশ্ববাজারে মঙ্গলবার বড় দরপতনের পর বুধবার স্থিতিশীল সোনার দাম
আন্তর্জাতিক বাজারে গতকাল মঙ্গলবার সোনার দাম ২ শতাংশের বেশি কমেছে। তবে এক দিনের বড় দরপতনের পর আজ বুধবার মূল্যবান এই ধাতুর দাম স্থিতিশীল আছে। বিনিয়োগকারীরা এখন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতির নতুন পরিসংখ্যান প্রকাশের অপেক্ষায় আছেন।
আজ আন্তর্জাতিক স্পট মার্কেটে প্রতি আউন্স সোনার দাম প্রায় অপরিবর্তিত আছে। প্রতি আউন্স সোনার দাম এখন ৩ হাজার ৫৫৮ ডলার ৮৫ সেন্ট। গতকাল দাম কমেছে ৯৩ ডলার। এর আগে গত শুক্রবার সোনার দাম ১৪ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। এ ছাড়া ডিসেম্বর মাসে সরবরাহের জন্য সোনার ভবিষ্যৎ সরবরাহচুক্তির দাম আউন্সপ্রতি ৩ হাজার ৫৫৭ ডলার ৮০ সেন্টে নেমে এসেছে।
অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড নিউজিল্যান্ড ব্যাংকিং গ্রুপের (এএনজেড) বিশ্লেষক সোনি কুমারী বলেন, শেয়ারবাজারে বিক্রির চাপই মূলত সোনার সাম্প্রতিক দরপতনের কারণ। বিনিয়োগকারীদের মার্জিন ঋণের বিপরীতে অর্থ পরিশোধের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তাঁরা সোনা বিক্রি করেছেন। নতুন সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত বাজারের এই স্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকতে পারে।
এদিকে নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপের হুমকি এবং প্রযুক্তি খাতের শেয়ারে দরপতনের প্রভাবে আজ এশিয়ার শেয়ারবাজারগুলোয় নেতিবাচক প্রবণতা দেখা গেছে। বিশেষ করে চিপ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ারের দাম কমেছে। ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
বিনিয়োগকারীদের নজর এখন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিগত ভোগব্যয় মূল্যসূচকের (পিসিই) দিকে। আজ আন্তর্জাতিক সময় বেলা ১টা ৩০ মিনিটে এ তথ্য প্রকাশের কথা। মূল্যস্ফীতি পরিমাপের এ সূচককে বিশেষ গুরুত্ব দেয় ফেড। দেশটির মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ২ শতাংশ।
বাজারের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ডিসেম্বর মাসে ফেড নীতি সুদের হার ২৫ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়াতে পারে। এ সম্ভাবনা ৯৬ দশমিক ৪ শতাংশ। সুদের হার ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়ানোর সম্ভাবনা ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। বাজারের এ পূর্বাভাস এসেছে সিএমই গ্রুপের ফেডওয়াচ টুল থেকে।
সুদের হার বাড়লে সোনার মতো সুদবিহীন সম্পদে বিনিয়োগের আগ্রহ কমে যায়। বিনিয়োগকারীরা তখন বন্ডে বিনিয়োগের বিষয়ে আগ্রহী হন।
অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তাদের আস্থা বেড়েছে। চলতি মাসে দেশটির ভোক্তা আস্থা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি বেড়ে প্রায় দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। চলতি মাসের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর শ্রমবাজার ও সামগ্রিক অর্থনীতির পরিস্থিতি নিয়ে আশাবাদ বেড়ে যাওয়ায় এ প্রবণতা তৈরি হয়েছে।
ওভারসি-চায়নিজ ব্যাংকিং করপোরেশনের (ওসিবিসি) বিশ্লেষকেরা পূর্বাভাসে বলেছেন, সোনার দামের কমার হার শেষ পর্যন্ত কমে আসবে। তবে ২০২৭ সালের শুরুতেই যে সোনার দাম অনেকটা বেড়ে যাবে, তা নয়। তবে এরপর তা বাড়তে পারে।
ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল গতকাল জানিয়েছে, তাদের পাইকারি ডিজিটাল গোল্ড উদ্যোগের আওতায় নতুন নিষ্পত্তিব্যবস্থায় পরীক্ষামূলক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে। এ ব্যবস্থায় ভৌত সোনার মালিকানা ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ ও ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা যাবে।
অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর মধ্যে আজ স্পট মার্কেটে প্রতি আউন্স রুপার দাম ৪০ ডলার ৮৯ সেন্টে স্থিতিশীল ছিল। প্লাটিনামের দাম ১ শতাংশ কমে ১ হাজার ২৬৩ ডলার ৬২ সেন্টে নেমেছে। প্যালাডিয়ামের দাম দশমিক ৩ শতাংশ বেড়ে ৮৫৬ ডলার ১১ সেন্ট হয়েছে।