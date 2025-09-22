শাহ্ সিমেন্ট ‘সুপারব্র্যান্ডস’ অ্যাওয়ার্ড পেল টানা চতুর্থবার

শাহ্ সিমেন্ট ‘সুপারব্র্যান্ডস’ অ্যাওয়ার্ড পেল টানা চতুর্থবার
প্রায় দুই দশকের আস্থা, নির্ভরযোগ্যতা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ধারাবাহিকতায় শাহ্ সিমেন্ট অর্জন করল আন্তর্জাতিক মর্যাদাপূর্ণ ‘সুপারব্র্যান্ডস’ অ্যাওয়ার্ড। গত শনিবার রাজধানীর লো মেরিডিয়েন হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে আয়োজিত ‘সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ ২০২৫-২৬’ গালা ইভেন্টে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
বাড়ি নির্মাণ থেকে শুরু করে দেশের মেগা প্রজেক্ট—সবখানেই গ্রাহকের অন্যতম পছন্দ শাহ্ সিমেন্ট। তারই ধারাবাহিকতায় টানা চতুর্থবারের মতো এ অজর্নের মাধ্যমে দেশের অন্যতম শীর্ষ ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করল প্রতিষ্ঠানটি।
সুপারব্র্যান্ডস হলো যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা, যারা বিশ্বের ৯০টির বেশি দেশে শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলোকে সম্মাননা দিয়ে থাকে।
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বাজারে গ্রাহকের আস্থা, গুণগত মান, সৃজনশীলতা ও দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে নির্বাচিত ব্র্যান্ডগুলোকে তুলে ধরা হয়। এবারের আসরে বিভিন্ন খাতের প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে, যেখানে বিশেষজ্ঞ প্যানেল ও গবেষণার ভিত্তিতে ‘সুপারব্র্যান্ডস’ তালিকায় স্থান পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রেস্ট ও সনদপত্র দেওয়া হয়।