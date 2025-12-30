খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীর শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীর শোক
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাতি একজন অভিভাবক হারিয়েছে। এটি দেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।
আজ মঙ্গলবার সকাল ছয়টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান খালেদা জিয়া। তাঁর মৃত্যুতে আগামীকাল বুধবার থেকে তিন দিন রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে। এ ছাড়া তাঁর জানাজার জন্য আগামীকাল সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)। এক বিবৃতিতে ডিএসই চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত আনোয়ার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন।
ডিএসই চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম বলেন, খালেদা জিয়ার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ছিল সততা, নীতি, দায়িত্ববোধ ও জনকল্যাণের প্রতি অটল অঙ্গীকার। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় তিনি আজীবন লড়াই করে গেছেন। নীরব দৃঢ়তার সঙ্গে দেশের মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ়করণে তিনি অনন্য অবদান রেখেছেন।
পৃথক বিবৃতিতে সিএসই চেয়ারম্যান এ কে এম হাবিবুর রহমান সিএসইর পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করে বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে জাতি একজন অভিভাবক হারালো, যা দেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। দেশ ও জাতি তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।
বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি এক বিবৃতিতে আগামীকাল খালেদা জিয়ার জনাজা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সারা দেশে দোকানপাট বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির (বাজুস) সভাপতি এনামুল হক খান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন, ‘খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেতৃত্বের কারণে দেশ ও জনগণ স্বৈরশাসনের হাত থেকে বারবার মুক্ত হয়েছে। দেশ যখন পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধাবিত হচ্ছিল, ঠিক তখনই আমরা দেশনেত্রীকে হারালাম। এটা দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক।’
অর্থনীতি বিটের সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। সংগঠনটির সভাপতি দৌলত আক্তার ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম এক বিবৃতিতে বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দেশ একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হারালো। তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ ও দৃঢ় নেতৃত্বের অধিকারী নেত্রীর প্রয়াণে জাতীয় জীবনে একটি বড় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।
বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্টস ফোরাম (সিএমজেএফ)। সংগঠনের সভাপতি এস এম গোলাম সামদানী ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক আবু আলী এক শোকবার্তায় বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন ছিল দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন, যা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক জিয়া পরিষদ। এক বিবৃতিতে সংগঠনটি বলেছে, সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বহুদলীয় রাজনীতির বিকাশ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে গণতান্ত্রিক ধারায় পুনর্গঠনে বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন একজন সাহসী, দৃঢ়চেতা ও আপসহীন নেত্রী। তাঁর প্রয়াণে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।
সিমার্ক গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও ইকবাল আহমেদ শোক প্রকাশ করে বলেন, ‘তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। ওনার সঙ্গে আমার উষ্ণ সাক্ষাতের কথা আমি স্মরণ করছি। ওনার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।’