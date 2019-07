বিসিএস ভাইভায় কী পোশাক পরবেন?

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১ জুলাই ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষার লিখিত পর্বের ফলাফল ঘোষণা করে। এর পরের পর্ব ভাইভা। সেই পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পোশাকপরিচ্ছদও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হলো।

কারও সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেই কোন ছেলে বা মেয়ের চেহারা, চুল, পরিচ্ছন্নতা, পোশাক ইত্যাদি দেখে তার সম্পর্কে যেমন একটা ধারণা জন্মে আপনার, তেমনি মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রথমে প্রার্থীর বাহ্যিক সাজ-সজ্জা দেখেই প্রার্থী সম্পর্কে একটা ধারণা হয় বোর্ডের। এটাকে বলে First Impression. আপনাকে দেখে বোর্ডের First Impression টা যাতে ভালো হয় সেদিকে নজর দেবেন। কারণ You only get one chance to make a first impression. আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারী- কথাটা ভুলে যাবেন না।

ছেলের পোশাক

ছেলেরা ফুলহাতা শার্ট পড়বেন। হালকা রঙের শার্ট পরে যাওয়াটাই ভালো। সাদা, গাঢ় ধূসর, গাঢ় নীল, কালো বা বাদামি রং পছন্দ করতে পারেন। প্যান্টের ক্ষেত্রে ফরমাল প্যান্ট পড়বেন। এ ক্ষেত্রে কালো রংই বেশি মানানসই। শার্ট ও প্যান্টের সঙ্গে মানানসই টাই পড়তে পারেন। কমফোর্ট ফিল না করলে পড়ার দরকার নাই।

কাপড়ের পর যে জিনিসটির প্রতি বেশি খেয়াল রাখা জরুরি তা হলো জুতা। জুতার ক্ষেত্রে একটি বিষয় খেয়াল রাখবেন এটা যাতে বেশি স্টাইলিশ না হয়। কালো রঙের জুতা পছন্দ করতে পারেন। অবশ্যই রাবার সোলযুক্ত জুতা ব্যবহার করবেন। কারণ রাবার সোলের জুতা হলে হাঁটার সময় শব্দ হয় না। মোজার ক্ষেত্রে অবশ্যই কালো মোজা পছন্দ করবেন। কোমরের বেল্ট ও জুতা ম্যাচিং করে পড়বেন। জুতা কালো হলে কোমরের বেল্টও কালো পড়বেন।

মাথার চুল ছোট রাখবেন। দাঁড়ি সেভ করে যাবেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে দাঁড়ি রাখলে সেটা ভিন্নকথা। সেক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে পাঞ্জাবি-পায়জামাও পরে যেতে পারেন। ফরমাল ঘড়ি পড়তে পারেন। মোটকথা, আপনার পোশাকের সঙ্গে কোন রঙের অনুষঙ্গগুলো মানাচ্ছে সেটা দেখে নেবেন। পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি ও ইস্ত্রি করা পোশাক পড়বেন। এটা আপনাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

মেয়ের পোশাক

মেয়েরা শাড়ি বা থ্রিপিস পড়তে পারেন। তবে শাড়ি পড়াই ভালো। যেহেতু পরীক্ষা দিনের বেলা অনুষ্ঠিত হয় তাই হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করুন। হালকা গোলাপি বা হালকা নীল রং বেছে নিতে পারেন।

পোশাকের সঙ্গে মানানসই জুতা পছন্দ করবেন। বেশি উঁচু জুতা না পরাই ভালো। লম্বা মেয়েরা স্লিপার পড়তে পারেন। যারা তুলনামূলক কম লম্বা তারা ফ্ল্যাট হিল পরবেন।

অতিরিক্ত মেক আপ না নেওয়াই ভালো। হাতঘড়ি পড়তে পারেন। চুড়ি বা ভারী অলংকার একদম না। হালকা কানের দুল পড়বেন শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে। হালকা লিপস্টিক আর কাজল দেবেন। নখ বড় রাখবেন না। নখে নেইল পলিশ ব্যবহার না করাই ভালো। তারপরেও যদি করেন তাহলে স্কিন কালারের নেইল পলিশ ব্যবহার করতে পারেন।

বর্জনীয়

মৌখিক পরীক্ষায় জিনস, টি-সার্ট, ফতুয়া এবং অতিরিক্ত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ও সাজ এড়িয়ে চলবেন। খুব বেশি উজ্জ্বল যেমন- লাল, কমলা, ম্যাজেন্টা রঙের পোশাক না পড়াই উত্তম।

লেখক: বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে কর্মরত।