পিএসসি সচিবের নাম-ছবি ব্যবহার করে প্রতারণার চেষ্টা, সতর্ক থাকার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)ফাইল ছবি

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সচিবালয়ের সচিব মো. আবদুর রহমান তরফদারের নাম ও ছবি ব্যবহার করে প্রতারণার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করা হয়েছে।

পিএসসির পক্ষ থেকে আজ মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সম্প্রতি সচিবের নাম ও ছবি ব্যবহার করে একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর (০১৬০৯১৩৬৫৫৭) থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ওই নম্বর থেকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে নানা প্রলোভন দেখিয়ে কথাবার্তা বলা হচ্ছে বলে পিএসসির নজরে এসেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিষয়টি জানতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিএসসি কর্তৃপক্ষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানিয়েছে। প্রতারণার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সচিবালয়ের সচিব বা পিএসসির অন্য কোনো কর্মকর্তা কখনোই ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগ বা অন্য কোনো প্রশাসনিক বিষয়ে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেন না। সরকারি যোগাযোগ বা সিদ্ধান্ত–সংক্রান্ত সব তথ্য কেবল পিএসসির ওয়েবসাইট এবং সরকারি চিঠিপত্রের মাধ্যমেই প্রকাশ করা হয়। পিএসসির পক্ষ থেকে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। কেউ যদি সচিব বা পিএসসি কর্মকর্তার নাম ব্যবহার করে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত যোগাযোগ পান, তাহলে তা বিশ্বাস না করে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ থানায় বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে অবহিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পিএসসি সচিবালয় মনে করছে, এ ধরনের কর্মকাণ্ড শুধু প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে না, বরং সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণারও আশঙ্কা তৈরি করছে।

