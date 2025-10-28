নেসকোতে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে চাকরি, বেতন ১ লাখ ৪৯ হাজার টাকা
রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (ফাইন্যান্স) পদে নিয়োগ দেবে। এই পদে একজনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। ২২ অক্টোবর থেকে আবেদন শুরু হবে। আবেদনের শেষ সময় ১১ নভেম্বর ২০২৫।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (ফাইন্যান্স)
পদসংখ্যা: ০১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন্যান্স বা অ্যাকাউন্টিংয়ে এমবিএ/এমকম ডিগ্রিধারী হতে হবে। ACA বা ACMA ডিগ্রি থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
গ্রেডিং সিস্টেমে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫ (৫ স্কেলে) বা জিপিএ ২.৫ (৪ স্কেলে) থাকতে হবে। কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: বিদ্যুৎ খাতে ন্যূনতম ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে অন্তত ৩ বছর সিনিয়র ব্যবস্থাপনা পদে থাকতে হবে। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জাতীয় বেতন স্কেলের গ্রেড-৪ বা তদূর্ধ্ব পদে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।
বেতন-ভাতা: ১,৪৯,০০০ টাকা।
বয়সসীমা: ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ৪৫ থেকে ৬০ বছর।
নিয়োগের মেয়াদ
প্রাথমিকভাবে তিন বছরের জন্য চুক্তি হবে। যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে এটি সর্বোচ্চ ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত দুই দফা নবায়নযোগ্য।
আবেদনের প্রক্রিয়া
অনলাইনে আবেদন করতে হবে https://career.nesco.gov.bd](https://career.nesco.gov.bd)ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।
আবেদন ফি
২,০০০ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ২২ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ৯টা।
আবেদন শেষ: ১১ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।