মেঘনা গ্রুপে ডিজিএম ও জিএম পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি

মেঘনা গ্রুপে ডিজিএম ও জিএম পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি
মেঘনা গ্রুপে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম)/জেনারেল ম্যানেজার (জিএম), রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স পদে নিয়োগ দেবে। কর্মস্থল ঢাকা হেড অফিসে। আবেদনের শেষ সময় ৩০ অক্টোবর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম)/জেনারেল ম্যানেজার (জিএম), রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স
দায়িত্বসমূহ
রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স টিমকে নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা, যাতে সব কমপ্লায়েন্স ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং সব লাইসেন্স, অনুমোদন ও সংশ্লিষ্ট রেগুলেটরি ডকুমেন্ট যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও ট্র্যাক করা হয়। সরকারি সংস্থা ও শিল্প সমিতির সঙ্গে পরিদর্শন, অডিট, বৈঠক ও ফোরামে কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করা। সংশ্লিষ্ট কারখানাপ্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সমন্বয় করে সব লাইসেন্স, অনুমোদন ও রেগুলেটরি ডকুমেন্টের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
ব্যবসায় প্রশাসন, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কমপ্লায়েন্স বা রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অভিজ্ঞতা
বাংলাদেশে সরকারি লিয়াজোঁ, লাইসেন্সিং বা রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স–সংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম ১০ থেকে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন ও সুযোগ-সুবিধা
প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও সুযোগ-সুবিধা। ফুলটাইম গাড়ি সুবিধা। প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অবসরকালীন সুবিধা। বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ও দুটি উৎসব ভাতা।
আবেদন প্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীদের তাঁদের হালনাগাদ সিভি ও কভার লেটার [email protected] ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ই–মেইলের বিষয় লাইনে অবশ্যই লিখতে হবে — ‘DGM/ GM, Regulatory Affairs’।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩০ অক্টোবর ২০২৫
