৪৭তম বিসিএস পরীক্ষা: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট-১১

৬. কোন লজিক গেটের ক্ষেত্রে সব ইনপুট শূন্য হলে আউটপুট ১ হয়?

ক. OR Gate

খ. NOR Gate

গ. AND Gate

ঘ. XOR Gate



৭. একটি রেকর্ডকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করে যে ফিল্ড, তাকে কী বলে?

ক. কম্পোজিট কি

খ. প্রাইমারি কি

গ. ফরেন কি

ঘ. কম্পোজিট প্রাইমারি কি



৮. নিচের কোনটি ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজের কমান্ড?

ক. ডিলেট স্ট্যাটমেন্ট

খ. আপডেট স্ট্যাটমেন্ট

গ. ক্রিয়েট স্ট্যাটমেন্ট

ঘ. ইনসার্ট স্ট্যাটমেন্ট



৯. মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্টে ইনসার্ট ট্যাবে যাওয়ার শর্টকাট কি কোনটি?

ক. Alt+H

খ. Ctrl+W

গ. Alt+N

ঘ. Shift+ N



১০. কম্পিউটার ব্যবহারে ‘Burning’ বলতে কী বোঝায়?

ক. ডিভিডি/সিডিতে ডেটা কপি করা

খ. ডিভিডি/সিডি থেকে পিসিতে ফাইল কপি করা

গ. অ্যানালগ ডেটাকে ডিজিটাল ডেটায় রূপান্তর করা

ঘ. ফাইল কম্প্রেস করার প্রক্রিয়া