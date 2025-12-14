আর্মি ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ১০ম থেকে ১৯তম গ্রেডে চাকরি
আর্মি ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এআইবিএ)–এ ১০ম থেকে ১৯তম গ্রেডের ৯ ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ১২। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. সহকারী সেকশন অফিসার (পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: গ্রেড–১০
২. আইটি সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: গ্রেড–১৪
৩. রিসিপশনিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: গ্রেড–১৪
৪. ল্যাব সহকারী (কম্পিউটার)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: গ্রেড–১৬
৫. ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: গ্রেড–১৬
৬. নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: গ্রেড–১৯
৭. পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: গ্রেড–১৯
৮. মেস ওয়েটার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: গ্রেড–১৯
৯. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: গ্রেড–১৯
বয়সসীমা
সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে নির্ধারিত লিংকে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩১ ডিসেম্বর ২০২৫।
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন