মেট্রোরেলের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১১-এর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, মৌখিকের তারিখ ঘোষণা
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১১-এর আওতায় ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন পদের উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখও প্রকাশ করা হয়েছে। এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার ২৭ আগস্ট থেকে শুরু হবে। পরীক্ষা চলবে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত। পরীক্ষার সময়সূচি ডিএমটিসিএলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রার্থীদের মুঠোফোনে খুদে বার্তার মাধ্যমেও এ তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল)।
* বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি দেখুন এখানে-