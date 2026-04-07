চাকরি

৫ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে বুয়েট

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) পাঁচটি বিভাগে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৩। আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ এপ্রিল।

চাকরির বিবরণ

১. বিভাগ: পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহযোগী অধ্যাপক (স্থায়ী) (০১)

২. বিভাগ: পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহযোগী অধ্যাপক (স্থায়ী) (০১)

৩. বিভাগ: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক (স্থায়ী) (০৩)

৪. বিভাগ: স্থাপত্য বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক (অস্থায়ী) (০৪)

লেকচারার (অস্থায়ী) (০২)

৫. বিভাগ: পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক (অস্থায়ী) (০২)

বেতন স্কেল

সহযোগী অধ্যাপক: ৫০,০০০–৭১,২০০ টাকা

সহকারী অধ্যাপক: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা

আবেদনের নিয়ম

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত (REG-1) ফরমে সব অতীত ও বর্তমান চাকরির পদমর্যাদা, বেতন স্কেল ও তারিখ উল্লেখে ১৭ সেট আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার বরাবর জমা দিতে হবে।

আবেদন ফি

৬০০ টাকা (ব্যাংক ড্রাফট/পে–অর্ডার অথবা কম্পট্রোলার অফিস কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত জমা রসিদের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক বুয়েট শাখায় টাকা জমা করতে হবে)।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৯ এপ্রিল ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
চাকরি থেকে আরও পড়ুন