৩৯ জনকে নিয়োগ দেবে ঢাকা কর অঞ্চল-১৬

৩৯ জনকে নিয়োগ দেবে ঢাকা কর অঞ্চল-১৬
ঢাকা কর অঞ্চল-১৬ এর অধীনে ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৩৯। ঢাকা জেলার প্রকৃত স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৩) ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা।
২. পদের নাম: প্রধান সহকারী
পদসংখ্যা: ৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৩) ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা।
৩. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৭
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা।
৪. পদের নাম: সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১০
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা।
৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম—
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা—
আবেদন শুরু: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদন শেষ: ১০ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা।