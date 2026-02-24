ফেনী পৌরসভায় ১৩ ক্যাটাগরির পদে চাকরির সুযোগ

ফেনী পৌরসভায় ১৩ ক্যাটাগরির পদে চাকরির সুযোগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র ও বিধি মোতাবেক ফেনী পৌরসভা কার্যালয়ে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকেরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদন চলছে।
পদের বিবরণ ও যোগ্যতা—
১. পদের নাম: নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক বা কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড: ১৬
বয়স: ১৮–৩২ বছর (পৌরসভার কর্মচারীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস। কম্পিউটার পরিচালনায় বাংলায় ৩০ ও ইংরেজিতে ৪০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
২. পদের নাম: ক্যাশিয়ার বা কোষাধ্যক্ষ
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ১৪
বয়স: ১৮–৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি। বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৩. পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ১৬
বয়স: ১৮–৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস (বিজ্ঞান বিভাগ বা জীববিজ্ঞানসহ)। বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৪. পদের নাম: আদায়কারী (বাজার)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ১৬
বয়স: ১৮–৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
৫. পদের নাম: বিল ক্লার্ক (পানি শাখা)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ১৬
বয়স: ১৮–৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
৬. পদের নাম: রোড রোলার চালক
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ১৬
বয়স: ১৮–৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ যানবাহন চালকের বৈধ লাইসেন্স ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।
৭. পদের নাম: ট্রাক ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড: ১৫
বয়স: ১৮–৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ যানবাহন চালকের বৈধ লাইসেন্স ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
৮. পদের নাম: বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ১৬
বয়স: ১৮–৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমান পাসসহ সংশ্লিষ্ট কোর্সে বি–সেকশন লাইসেন্সধারী হতে হবে।
৯. পদের নাম: সুপারভাইজার (সুইপার)
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড: ১৬
বয়স: ১৮–৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস। সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১০. পদের নাম: পাম্পচালক বা বাল্ব অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ১৬
বয়স: ১৮–৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। সংশ্লিষ্ট কাজে দুই বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সার্টিফিকেটধারীদের অগ্রাধিকার।
১১. পদের নাম: টিকাদানকারী
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড: ১৭
বয়স: ১৮–৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাস। টিকাদান কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
১২. পদের নাম: ডুপ্লিকেটিং বা ফটোকপি মেশিন অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ১৮
বয়স: ১৮–৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: দশম শ্রেণি পাস। মেশিন চালনায় বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড: ২০
বয়স: ১৮–৩২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
আবেদনের শর্তাবলি ও নিয়মাবলি
১. আবেদনের প্রক্রিয়া: প্রার্থীকে নিজ হাতে লিখিত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রে প্রার্থীর নাম, পিতা বা স্বামীর নাম, মাতার নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, জন্মের তারিখ, ২২/০৩/২০২৬ তারিখে বয়স, ধর্ম, জাতীয়তা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার তথ্য উল্লেখ করতে হবে।
২. আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: প্রশাসক, ফেনী পৌরসভা কার্যালয়, ফেনী। (ডাকযোগে বা সরাসরি পৌঁছাতে হবে)।
৩. আবেদন ফি (ব্যাংক ড্রাফট বা পে–অর্ডার):
—ক্রমিক ১ থেকে ১০ নম্বর পদের জন্য: ৩০০/- (তিন শ) টাকা।
—ক্রমিক ১১ থেকে ১৩ নম্বর পদের জন্য: ২০০/- (দুই শ) টাকা।
—পেমেন্ট প্রশাসক, ফেনী পৌরসভার অনুকূলে করতে হবে।
৪. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র—
*সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।
*সদ্য তোলা চার কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি।
*জাতীয়তা সনদ ও চারিত্রিক সনদ।
ফেরত খাম—
নিজের ঠিকানা লিখিত ছয় টাকার ডাকটিকিটসহ একটি ফেরত খাম আবেদনের সঙ্গে দিতে হবে।
৫. অন্যান্য:
বয়সের ক্ষেত্রে অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়। সরকারি বিধি মোতাবেক কোটা সংরক্ষণ করা হবে। খামের ওপর পদের নাম স্পষ্ট করে লিখতে হবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র ও বিধি মোতাবেক ফেনী পৌরসভা কার্যালয়ে জনবল নিয়োগের জন্য প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ মার্চ ২০২৬
*বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন