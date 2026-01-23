প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ

প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে। ২৮ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি ২০২৬) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েচে, যে সকল জেলায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি সে সকল জেলায় একাধিক ইন্টারভিউ বোর্ডের মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সত্যায়িত করতে হবে। সত্যায়িত কাগজপত্র ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে নিজ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে জমা দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সংগ্রহ করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময় সকল কাগজপত্রের মূল কপি সঙ্গে আনতে হবে।
মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।