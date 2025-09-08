সাক্ষাৎকার

৪৫তম বিসিএস মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন

প্রথম আলো ডেস্ক
বিসিএস মৌখিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আগেই গুিছয়ে রাখুনপ্রতীকী ছবি

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী ৬৪ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ১১ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। বাকি প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। গতকাল রোববার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী ১১ সেপ্টেম্বর ১৬২ জন এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ২৭০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

পরিবর্তিত সময়সূচি

১১. ৯. ২০২৫, বৃহস্পতিবার, সকাল ১০টা

আরও পড়ুন

সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিতে চাকরি, পদ ৪১

প্রার্থীদের প্রতি নির্দেশনা

১. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার আগে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে Teletalk BD Ltd. এর Web Address: http://bpsc.teletalk.com.bd অথবা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে অতিরিক্ত তথ্য সংবলিত BPSC Form-3 অনলাইনে বাংলায় পূরণ করে জমা দিতে হবে। এ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রেসবিজ্ঞপ্তি এবং BPSC Form-1 এ বর্ণিত প্রার্থীর মোবাইল নম্বরে Teletalk হতে এসএমএসের মাধ্যমে প্রার্থীদের যথাসময়ে নির্দেশনা দেওয়া হবে। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অনলাইনে পূরণকৃত উক্ত BPSC Form-3 এর দুটি কপি আবশ্যিকভাবে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে জমা দিতে হবে।

২. কোনো প্রার্থীর নামে কমিশন হতে ডাকযোগে মৌখিক পরীক্ষার সাক্ষাৎকারপত্র প্রেরণ করা হবে না। কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২২ এর সাক্ষাৎকারপত্রটি কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা থাকবে। কমিশন কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষাসূচি ঘোষণার পর ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২২ এর সাক্ষাৎকারপত্রটি কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থী ডাউনলোড করে সংগ্রহ করতে পারবেন।

২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল পিএসসি। ২০২৩ সালের ৬ জুন প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। পরীক্ষায় পাস করেন ১২ হাজার ৭৮৯ জন। ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬ হাজার ৫৫৮ জন।

আরও পড়ুন

মাস্টার্স ছাড়াই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সুযোগ পেলেন বাংলাদেশি অহনা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সাক্ষাৎকার থেকে আরও পড়ুন