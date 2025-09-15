৪৫তম বিসিএসে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২০৮ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

৪৫তম বিসিএসে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২০৮ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২৫-এর লিখিত পরীক্ষায় সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করেছে। প্রথম পর্যায়ে মোট ২০৮ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে পিএসসি আজ সোমবার জানিয়েছে, মৌখিক পরীক্ষা রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁও এলাকায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টায় মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে।
মৌখিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি—
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার: সাধারণ ক্যাডার—১০৬ জন; সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডার—১৭ জন।
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার: সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডার—১৮ জন; কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার—৬৭ জন।
প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা—
মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের কমিশন ওয়েবসাইট থেকে বিপিএসসি ফরম–১ (BPSC Form-1) ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। এই ফরম এবং বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, বয়স প্রমাণের সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, সত্যায়িত ছবি ইত্যাদি) মৌখিক পরীক্ষার দিন সংশ্লিষ্ট বোর্ডে জমা দিতে হবে। মৌখিক পরীক্ষার অন্তত ৩০ মিনিট আগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উপস্থিত হতে হবে। এ ছাড়া বিপিএসসি ফরম-৩ (BPSC Form-3) অনলাইনে পূরণ করে এর ২ কপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে।
কোনো প্রার্থীর কাছে ডাকযোগে সাক্ষাৎকারপত্র পাঠানো হবে না। প্রার্থীরা কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে তাঁদের সাক্ষাৎকারপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র ছাড়া মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হবে না।
উল্লেখ্য, ৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আবেদনকারী ৩ লাখ ৪৬ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাস করেন ১২ হাজার ৭৮৯ জন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ৬ হাজার ৫৫৮ জন।