‘আপনি বেসরকারি ব্যাংক ছেড়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে কেন আসতে চাইছেন’

বোর্ড চেয়ারম্যান: So, you are an engineer in the bank.

প্রার্থী: জি স্যার।

বোর্ড চেয়ারম্যান: আচ্ছা, বলুন তো, দেশে মোট কয়টি ব্যাংক আছে?

প্রার্থী: স্যার মোট ৬৬টি ব্যাংক আছে। ৬১টি তফসিলি ও ৫টি অ-তফসিলি।

বোর্ড চেয়ারম্যান: দেশের ব্যাংকগুলোর মধ্যে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করেন?

প্রার্থী: স্যার, দুই ভাগ। কনভেনশন ব্যাংক ও ইসলামি ব্যাংক।

বোর্ড চেয়ারম্যান: শুধু ইসলামি নাকি...

প্রার্থী: স্যার, শরিয়াহভিত্তিক ইসলামি ব্যাংক।

বোর্ড চেয়ারম্যান: গুড। শরিয়াহভিত্তিক ইসলামি ব্যাংক। কেন শরিয়াহভিত্তিক বলছি?

প্রার্থী: স্যার, এ ব্যাংকগুলো তাদের লেনদেনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়াহর পরিপালন করে।

বোর্ড চেয়ারম্যান: এমন ব্যাংক কয়টি?

প্রার্থী: স্যার, ১০টি।

বোর্ড চেয়ারম্যান: কয়েকটি নাম বলুন তো..

প্রার্থী: এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড...আমাকে থামিয়ে স্যার বললেন, আপনি আপনার এক্সিম ব্যাংকের নাম বললেন সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আপনি সবচেয়ে পপুলার ইসলামী ব্যাংকটার নামই বললেন না...

প্রার্থী: সরি স্যার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।