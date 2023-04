কৃষিতে পড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কীভাবে ভূমিকা রাখবেন

সদস্য-২: What is money laundering in simple terms?

প্রার্থী: Money laundering involves disguising financial assets so they can be use without detection of the illegal activity that produced them.

সদস্য-২: What are the stages of money laundering?

প্রার্থী: Placement, Layering and Integration.

বোর্ড চেয়ারম্যান: বলেন তো মানি লন্ডারিং আইন অনুযায়ী সন্দেহজনক লেনদেন হলে ব্যাংক কী করবে?

প্রার্থী: স্যার, BFIU–তে রিপোর্ট করবে।

বোর্ড চেয়ারম্যান: BFIU কী?

প্রার্থী: Bangladesh Financial Intelligence Unit.

সদস্য-১: What is Basel Index rating?

প্রার্থী: Basel Index is a leading independent ranking of money laundering and terrorist financing risks around the world.