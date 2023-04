পুলিশে সার্জেন্ট নিয়োগ: মৌখিক পরীক্ষার অভিজ্ঞতা-২

মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড: গুড। ভালোই ধারণা আছে আপনার। অনুবাদ করুন, ‘এখান থেকে একটি বিল্ডিং দেখা যায়’।

প্রার্থী: A building is seen from here.

মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড: শেষ মোঘল সম্রাটের নাম কী?

প্রার্থী: দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড: বাহাদুর শাহ পার্ক কোথায়? এই পার্কের পূর্বনাম কী?

প্রার্থী: সদরঘাটের কাছে লক্ষ্মীবাজারে অবস্থিত। এ পার্কের পূর্বনাম ছিল ভিক্টোরিয়া পার্ক।